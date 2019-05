Avengers: Endgame: le serie Marvel su Disney+ ne affronteranno le conseguenze

A quanto pare le serie tv su Disney+ subiranno le conseguenze di Avengers: Endgame, quindi faranno ufficialmente parte del Marvel Cinematic Universe.

Avengers: Endgame ha stabilito un'ambiziosa Fase 4 imminente per il Marvel Cinematic Universe e i film sul grande schermo non saranno gli unici ad affrontare le conseguenze degli avvenimenti della pellicola dei fratelli Russo. Infatti i Marvel Studios si stanno preparando a lanciare qualche serie tv sulla piattaforma streaming Disney+, e questi show saranno strettamente legati al MCU.

Avengers: Endgame disponibile in streaming su Disney+ all'inaugurazione del servizio?

Gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely hanno parlato a Fandango degli eventi di Endgame e della relazione che avranno con gli show Disney+:

"Tutto ciò che so è che le serie tv prenderanno gli eventi di Endgame in grande considerazione. Non sono solo dei fatti che avvengono in background. Gli show Disney+ esistono in un mondo in cui Endgame ha avuto le sue conseguenze."

La nuova piattaforma di streaming debutterà il 12 novembre e sarà l'unica casa per tutti i contenuti live-action e animati della Disney-Pixar, Marvel e Fox, in questa notizia potete scoprire i primi dettagli relativi al servizio.