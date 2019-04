Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. è l'unico attore ad aver letto l'intero copione

Avengers: Endgame è un segreto tenuto sotto chiave dalla Marvel, che ha deciso di non svelare dettagli neppure agli interpreti. Tranne a Robert Downey Jr., l'eletto che ha avuto la possibilità di leggere l'intera sceneggiatura.

Se qualche settimana fa il mondo intero aveva deriso Tom Holland, ritenuto insieme a Mark Ruffalo il chiacchierone del gruppo, per aver ricevuto solo le pagine con le sue battute in Avengers 4, oggi sono stati invece proprio i due registi, Joe ed Anthony Russo, a rivelare che la stessa sorte è toccata anche a Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner... In un'intervista con Rotten Tomatoes è stato Joe Russo a dichiarare che: "Probabilmente Robert è stato il solo che ha letto l'intero script. Penso che lo stesso Benedict Cumberbatch abbia letto solo ciò che c'era nelle sue scene". Forse solo un altro attore ha letto quasi tutto il copione, ed è Chris Evans.

Avengers: Endgame, per gli attori le riprese sono state "un incubo"

É stato Anthony Russo a spiegare come mai la Marvel abbia operato una scelta così drastica: "In parte l'abbiamo fatto per non esporre gli attori ad una pressione eccessiva perchè è difficile censurarsi in continuazione, durante le interviste o in generale quando si parla. Questi film sono la vita di tutti noi che ci lavoriamo, è quello che facciamo per tutto il giorno ed è normale che si abbia voglia di parlarne. Quindi abbiamo deciso di esporre gli interpreti a una dose minore di ansia: meno conosci, meno hai da dire". "Certo" ha aggiunto Joe Russo "questa è spesso una maniera fastidiosa di lavorare, per noi e per gli attori che non sempre comprendono il contesto in cui i personaggi agiscono, ma capisci che ne vale la pena perchè preserva quella speciale esperienza nella sala cinematografica". Avengers: Endgame, uno dei film più attesi dell'anno, arriverà nelle nostre sale fra meno di una settimana, mercoledì 24 aprile.