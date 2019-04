Avengers: Endgame, per gli attori le riprese sono state "un incubo"

Vista la complessità logistica, non ci stupiamo quando gli attori di Avengers: Endgame spiegano che girare il film è stato un incubo. Il film rappresenterà il culmine della Infinity Saga così portare a termine una storia così complicata mantenendo al tempo stesso il massimo riserbo sul progetto non è stata certo una passeggiata.

Avengers: Endgame, una scena con Scarlett Johansson

Il cast di Avengers 4 ha più volte svelato le pressioni subite durante e dopo la lavorazione, Scarlett Johansson ha evocato la sindrome da stress post-traumatico per via dell'esperienza di non poter svelare niente nel corso del tour promozionale, pena ammende di vario tipo minacciate da Marvel.

Brie Larson ha raccontato a Inquirer il suo primo giorno di riprese sul set di Avengers: Endgame dove è approdata senza sapere niente a esclusione della riga di dialogo che doveva pronunciare:

"Sono volata ad Atlanta per il mio primo giorno sul set di Endgame. Non avevo idea di cosa stavo per girare, non sapevo niente del film. Non sapevo chi sarebbe stato in scena con me, non sapevo niente di niente. Mi hanno dato le mie pagine di copione solo quando sono arrivata sul set. Ma solo la mia parte. Mi sono ritrovata in mano una scena completamente cancellata col bianchetto, tranne per la mia battuta".

Chris Hemsworth, interprete di Thor, ha confermato lo stile Marvel specificando: "E' divertente, mi sento come un fan qualsiasi, sono interessato a sapere chi vivrà e chi morirà e cosa accadrà al mio personaggio. Ho una vaga idea di ciò che accadrà, ma non ho visto il film e non so davvero come finisce".

Avengers: Endgame, i film da rivedere prima dell'uscita

Sono aperte le prevendite per Avengers: Endgame, che sarà nei cinema italiani partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!