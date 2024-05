Top Gun: Tom Cruise condivide un messaggio che farà emozionare tutti i fan della saga

L'attore è intervenuto su Instagram per celebrare il film originale e un importante anniversario

Tom Cruise è intervenuto sul suo profilo Instagram per condividere un messaggio con tutti i fan di Top Gun per celebrare un importante anniversario.

L'attore, che proprio grazie al film è diventato la super star che tutti conosciamo oggi, ha dedicato un momento del suo tempo per celebrare il 38° anniversario dell'uscita del primo Top Gun al cinema, avvenuta il 16 maggio 1986. Toccante, inoltre, il ricordo di Cruise per Tony Scott, fratello di Ridley e regista del film, morto nel 2012.

"È incredibile guardare indietro ai trentotto anni di Top Gun. Ai fan che sono stati con noi fin dall'inizio, non ci sarebbe stato un Top Gun Day senza di voi", ha scritto Cruise, aggiungendo al post alcune foto dal dietro le quinte della pellicola che lo vedono al fianco di Scott e del produttore Jerry Bruckheimer.

Arriva Top Gun 3

Dopo lo straordinario successo di Top Gun: Maverick, che secondo il parere di Steven Spielberg ha "salvato il cinema", la Paramount ha annunciato ufficiale di aver iniziato a sviluppare un terzo capitolo della saga sempre con Cruise protagonista.

Non molto tempo dopo l'annuncio, l'ultimo aggiornamento è arrivato dal produttore Bruckheimer, che ha illustrato la tabella di marcia della produzione. Il produttore ha parlato candidamente delle sfide da affrontare per la realizzazione di Top Gun 3 che dovrà andare incontro all'agenda fitta di impegni della sua star. Cruise è ancora uno degli attori più richiesti di Hollywood e il suo ritorno per il terzo film è fondamentale.