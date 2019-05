Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. beato tra le donne del MCU nelle foto su Instagram

Mentre Avengers: Endgame è nelle sale, Robert Downey Jr. posta due foto nostalgiche su Instagram in cui pranza con le donne del MCU in abiti di scena.

Mentre Avengers: Endgame sta battendo ogni record al botteghino, alcuni dei suoi protagonisti sono preda della nostalgia da set: a quanto pare è successo proprio a Robert Downey Jr., aka Iron Man, che ha postato su Instagram due foto che lo vedono in compagnia di quasi tutte le donne del MCU (dov'è Scarlett Johansson?), con cui ha recitato nell'ultimo colossale capitolo diretto dai fratelli Russo.

Le immagini non sono recenti, come ci avvertono gli hashtag #tbt, #throwback e #flashback, ma relative evidentemente ai giorni trascorsi sul set, in cui a quanto pare il nostro Iron Man ha pranzato, con enorme piacere stando a quanto suggerisce il post, in compagnia di tutte le sue colleghe (e magari a base di cheeseburger?).

Negli scatti, oltre a Robert Downey Jr., possiamo riconoscere, con tanto di costumi e trucchi di scena, l'inseparabile Gwyneth Paltrow (Pepper Potts), Brie Larson (Captain Marvel), Letitia Wright (Shuri), Pom Klementieff (Mantis), Zoe Saldana (Gamora), Karen Gillan (Nebula), Evangeline Lilly (Wasp), Danai Gurira (Okoye) ed Elizabeth Olsen (Scarlet).

Con il film campione d'incassi si conclude ufficialmente la timeline iniziata con Iron Man; se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame, arrivato nei cinema il 24 aprile, senza temere il rischio spoiler.