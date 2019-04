Avengers: Endgame, ecco il motivo per cui Tony Stark ama i cheeseburger!

Avengers: Endgame contiene una scena in cui si fa riferimento all'amore di Tony Stark per i cheeseburger e il dettaglio è legato alla storia di Robert Downey Jr.

Avengers: Endgame contiene un riferimento al primo film di Iron Man in cui si svela la passione di Tony Stark per i cheeseburger.

Nel nuovo cinecomic diretto dai fratelli Russo questo elemento curioso ritorna a essere utilizzato in un momento molto emozionante, quindi non proseguite con la lettura se non volete spoiler !

Negli ultimi minuti di Avengers: Endgame si assiste al funerale dell'eroe interpretato da Robert Downey Jr. e sua figlia Morgan chiede a Happy di poter mangiare un cheeseburger, ricevendo come risposta: "Anche a tuo padre piacevano i cheeseburger. Ti farò avere tutti i cheeseburger che vuoi".

Il dettaglio fa proprio riferimento alla prima avventura di Iron Man, film in cui Tony, dopo essere riuscito a fuggire dai suoi carcerieri, si trova al sicuro in una limousine con Pepper e Happy, rivelando di volere due cose: un buon cheeseburger e una conferenza stampa. Tony viene quindi mostrato mentre mangia il suo panino, comprato da Burger King, durante l'incontro con la stampa.

Quella scena è però in parte legata anche alla vita privata di Robert Downey Jr. che ha dichiarato, dieci anni fa, di essere stato aiutato proprio dai cheeseburger nel suo tentativo di rimanere sobrio e disintossicarsi: "Devo ringraziare Burger King. Ho ordinato un hamburger così disgustoso e questa grande bevanda gassata, e ho pensato che stava realmente per accadere qualcosa di terribile". Dopo quella sensazione l'attore, che aveva trascorso anche un periodo in prigione a causa del suo uso di sostanze stupefacenti, ha gettato tutte le droghe presenti nella sua macchina e ha deciso di disintossicarsi.

Nel film campione d'incassi si conclude ufficialmente la timeline iniziata con Iron Man; se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame, arrivato nei cinema il 24 aprile, senza temere il rischio spoiler.