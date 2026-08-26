Avengers: Endgame batte un altro record al box office con la sua versione Extra

A sette anni dall'uscita, il kolossal del MCU continua a macinare primati su primati. Avengers: Endgame Encore, la versione Extra del cinecomic, ha già registrato prevendite da record e punta a battere un altro cult.

Sette anni dopo aver trasformato il finale della Infinity Saga in un evento cinematografico globale, Avengers: Endgame sembra avere ancora qualche record da infrangere. La nuova uscita nelle sale, ribattezzata Endgame Encore, non è ancora arrivata sul grande schermo, ma ha già lanciato un segnale inequivocabile: le prevendite stanno procedendo a un ritmo senza precedenti per una riedizione cinematografica del XXI secolo.

E se il primato di Titanic 3D è già stato superato, l'obiettivo da raggiungere è un altro grande cult cinematografico.

Avengers: Endgame Encore supera Titanic nelle prevendite

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. e Chris Evans

Secondo quanto riportato su X da Global Box Office, nelle ore successive all'apertura delle vendite del 25 agosto Avengers: Endgame Encore avrebbe "raggiunto le maggiori prevendite di questo secolo per una riedizione". Il precedente primato apparteneva a Titanic in 3D, rimasto imbattuto per circa quattordici anni.

Un risultato che conferma quanto Avengers: Endgame continui a esercitare un richiamo particolare sul pubblico Marvel. Nel 2019 il film diretto da Anthony e Joe Russo aveva chiuso undici anni di MCU e una storia costruita attraverso ben 22 lungometraggi, arrivando nelle sale dopo un'attesa difficilmente replicabile. Il debutto statunitense fu da 357,1 milioni di dollari nel solo primo weekend, mentre l'accoglienza della critica portò il film fino al 94% su Rotten Tomatoes.

La nuova edizione, però, non punta soltanto sull'effetto nostalgia. Endgame Encore comprenderà infatti circa quattro minuti di materiale aggiuntivo, pensato per creare un collegamento con Avengers: Doomsday. Un assaggio esclusivo che rende la riedizione molto più interessante per chi segue da vicino il futuro del Marvel Cinematic Universe e che potrebbe spiegare almeno in parte la rapidità delle prevendite.

Avengers: Endgame può eguagliare il record mondiale di Avatar?

Tony Stark in una scena di Avengers: Endgame

I numeri aprono inevitabilmente un'altra partita. Avengers: Endgame ha incassato complessivamente 2,799 miliardi di dollari nel mondo e si trova ancora alle spalle di Avatar, arrivato a circa 2,923 miliardi grazie anche alle successive riedizioni. La distanza è quindi di circa 124 milioni di dollari.

Non è un traguardo impossibile per la versione estesa Endgame Encore, soprattutto considerando l'uscita internazionale e un mese di settembre relativamente favorevole. Se la riedizione riuscisse a colmare quel divario, il cinecomic Marvel tornerebbe a occupare la vetta del box office mondiale. Più complicata, ma decisamente più affascinante, è la corsa verso i 3 miliardi di dollari: per raggiungerli servirebbero altri 201 milioni circa.

Sul fronte statunitense la situazione è diventata ancora più movimentata. Spider-Man: Brand New Day ha recentemente superato Endgame, diventando il film Marvel con il maggiore incasso domestico e piazzandosi dietro soltanto a Star Wars: Il risveglio della forza. Se il nuovo Spider-Man dovesse davvero avvicinarsi al miliardo negli Stati Uniti, Endgame avrebbe bisogno indicativamente di altri 141,6 milioni per riconquistare il primato Marvel.

Un precedente incoraggiante esiste: la riedizione del primo Star Wars incassò 138,2 milioni di dollari negli USA nel 1997, abbastanza da entrare nella top ten annuale. Con quattro minuti dedicati ad Avengers: Doomsday, l'onda lunga di Brand New Day e il ritorno di uno dei titoli simbolo dell'MCU, Marvel ha quindi parecchi motivi per guardare con attenzione al box office di settembre.