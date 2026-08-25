Spider-Man: Brand New Day pronto a superare Titanic al box office: sarà il nuovo “re del mondo”?

Spider-Man: Brand New Day continua a macinare record al box office e ora punta a un bersaglio dal peso storico: Titanic. Il cinecomic con Tom Holland è sempre più vicino al capolavoro di James Cameron nella classifica dei maggiori incassi mondiali. E il sorpasso sul film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet potrebbe essere soltanto la prossima tappa di una corsa ancora lontana dalla fine.

Spider-Man: Brand New Day a un passo dal record di Titanic

Tom Holland in Spider-Man: Brand New Day

Nel weekend appena trascorso, Spider-Man: Brand New Day ha messo in cassa altri 39 milioni di dollari negli Stati Uniti e ben 109 milioni nel mondo. Numeri che portano il totale nordamericano a 854,9 milioni e quello globale alla vertiginosa quota di 2,22 miliardi.

Nella classifica dei film più redditizi di sempre, Peter Parker occupa per ora il sesto posto. La distanza da Titanic, quinto con circa 2,26 miliardi, si è però ridotta ad appena 44 milioni. Una manciata di ragnatele, considerando la velocità con cui il cinecomic continua ad attirare spettatori: il sorpasso potrebbe concretizzarsi già nel giro di una settimana.

Per il kolossal di James Cameron significherebbe salutare una top five difesa anche grazie alle diverse riedizioni cinematografiche. Quella del 2012, da sola, aggiunse circa 350 milioni di dollari al bottino del film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

Non sarebbe comunque il primo "affondamento" targato Marvel. Quando Avengers: Endgame superò Titanic, Cameron e la sua Lightstorm Entertainment risposero con grande ironia, pubblicando l'immagine del transatlantico mandato a fondo dal logo degli Avengers. Il messaggio era altrettanto eloquente: "Un iceberg ha affondato il vero Titanic. Ci sono voluti gli Avengers per affondare il mio Titanic".

La corsa del cinecomic alla top 5

Un'immagine del film

Lasciarsi Titanic alle spalle, a questo punto, potrebbe essere soltanto una tappa. Poco più avanti c'è infatti Ne Zha 2, l'avventura fantasy animata cinese che nel 2025 ha raggiunto i 2,27 miliardi di dollari. Tra i due film ballano circa 50 milioni: se il pubblico continuerà a premiare il cinecomic, Spider-Man potrebbe saltare in un colpo solo dalla sesta alla quarta posizione.

A quel punto davanti a Tom Holland resterebbero tre giganti. Avatar: La via dell'acqua occupa il terzo gradino con 2,33 miliardi, mentre Avengers: Endgame è secondo a quota 2,79 miliardi. Il trono appartiene ancora ad Avatar, che tra uscita originale e ritorni nelle sale sfiora i 2,9 miliardi.

La sfida resta apertissima anche negli Stati Uniti. Brand New Day è ormai a un soffio dal risultato domestico di Endgame e dovrebbe diventare a breve il secondo maggiore incasso di sempre sul mercato nordamericano.

Il ragno, intanto, non sembra intenzionato a mollare la presa. Il film ha conquistato nuovamente il primo posto nel weekend tenendo a distanza due debuttanti, l'horror Insidious: Fuori dall'Altrove e Mutiny, l'action movie con Jason Statham.