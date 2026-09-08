Harry Potter protagonista del nuovo smartphone di realme

Il debutto di Harry Potter in versione seriale si avvicina (a Natale su HBO Max), così non è strano veder moltiplicarsi giorno per giorno iniziative legate al ritorno del celebre maghetto. A cui si aggiunge da oggi un nuovo annuncio: un nuovo smartphone di realme ispirato a Hogwarts.

Il brand ha infatti annunciato una collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products per il nuovo realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition, uno smartphone speciale ispirato alla saga creata da J.K. Rowling. Il progetto segue la precedente collaborazione tra realme e Warner Bros. Discovery, che aveva portato alla Limited Edition del realme 15 Pro dedicata a Game of Thrones.

Il nuovo smartphone prende ispirazione dall'universo di Harry Potter per trasformare un oggetto di uso quotidiano in un prodotto dedicato ai fan della saga. Il design combina l'identità di realme con elementi ispirati al mondo magico di Harry Potter. I due brand hanno inoltre creato un logo esclusivo per la collaborazione, pensato per unire l'universo della saga con quello di realme.

La collaborazione tra realme e Warner Bros. Discovery

La nuova partnership rafforza il rapporto tra realme e Warner Bros. Discovery Global Consumer Products e si inserisce nella strategia del brand di sviluppare collaborazioni con importanti realtà internazionali.

"Questa collaborazione rappresenta un passo importante nel nostro percorso per rendere la tecnologia sempre più divertente e significativa", ha dichiarato Chase Xu, Vice President e CMO di realme. Secondo Xu, lavorare con Warner Bros. Discovery su un prodotto ispirato a Harry Potter permette a realme di creare un'esperienza capace di avvicinare le nuove generazioni al mondo della tecnologia attraverso creatività e immaginazione.

La collaborazione si lega anche alla filosofia "Make it real" di realme, con cui il brand invita i propri clienti a esprimere la propria personalità e a inseguire le proprie ambizioni. Il realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition rappresenta così un nuovo incontro tra tecnologia, design e immaginario pop: uno smartphone pensato per portare un pezzo del mondo di Hogwarts nella quotidianità.