Hawaii Five-O diventa un film: il regista di Spider-Man: Brand New Day guiderà il reboot

Paramount ha messo in sviluppo una nuova versione cinematografica dello storico poliziesco e alla regia ci sarà Destin Daniel Cretton, il filmmaker di Spider-Man: Brand New Day e Shang-Chi.

Dalla televisione al grande schermo: Hawaii Five-O avrà un film. Il progetto è ancora nelle fasi iniziali, tanto che Paramount non ha diffuso dettagli sulla trama né annunciato il cast. Una cosa, però, è già certa: a dirigere il film sarà Destin Daniel Cretton, il regista di Spider-Man: Brand New Day e Shang-Chi.

Destin Daniel Cretton porterà Hawaii Five-O al cinema

Il regista lavorerà su una sceneggiatura firmata da Chris Bremner, già autore di Bad Boys for Life. Il film rappresenterà un nuovo tentativo di portare sul grande schermo un titolo che Hollywood ha cercato di trasformare in un lungometraggio per diversi anni, senza mai riuscirci.

Un poster della serie Hawaii Five-0

Per Cretton si tratta inoltre di un progetto che arriva in un momento particolarmente favorevole della sua carriera. Il regista è infatti reduce da Spider-Man: Brand New Day, diventato un enorme successo internazionale.

Il titolo affonda le proprie radici nella serie televisiva lanciata nel 1968 e creata da Leonard Freeman. Al centro c'era Steve McGarrett, interpretato da Jack Lord, comandante di un'unità speciale della polizia delle Hawaii impegnata a combattere criminalità organizzata e minacce di vario tipo sull'arcipelago.

La serie originale è rimasta in onda per ben dodici stagioni, fino al 1980, diventando uno dei polizieschi più longevi della televisione americana dell'epoca. E c'era anche una frase destinata a diventare parte integrante dell'identità dello show. Quando un caso arrivava alla conclusione e un sospetto veniva arrestato, McGarrett si rivolgeva al detective Danny Williams, interpretato da James MacArthur, con il celebre "Book 'em, Dano".

Il nuovo film potrà quindi contare su un marchio immediatamente riconoscibile, ma per il momento non è stato spiegato in che modo la storia verrà aggiornata per il cinema.

Il progetto non va confuso con il più recente reboot televisivo. Nel 2010, CBS aveva infatti riportato il franchise sul piccolo schermo con Hawaii Five-0, questa volta utilizzando lo zero nel titolo al posto della "O". La nuova serie aveva come protagonisti Alex O'Loughlin nel ruolo di Steve McGarrett e Scott Caan in quello di Danny Williams, affiancati da Daniel Dae Kim e Grace Park.

La produzione è proseguita per dieci stagioni, arrivando complessivamente a 240 episodi prima della conclusione nel 2020.

Ora Paramount vuole invece tentare una strada diversa, trasformando il poliziesco in un vero film per il cinema. E la scelta di Cretton suggerisce l'intenzione di affidare il rilancio a un regista abituato a produzioni spettacolari e franchise già consolidati.

Dal successo di Spider-Man: Brand New Day al nuovo film

Il momento non potrebbe essere più interessante per Cretton. Oltre a Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, il regista ha appena guidato Spider-Man: Brand New Day, la nuova avventura dell'Uomo Ragno che ha raggiunto risultati impressionanti al box office.

I personaggi di Hawaii Five-0

Il film ha superato i 924 milioni di dollari in Nord America e ha raggiunto circa 2,4 miliardi di dollari nel mondo, avvicinandosi ai record dei maggiori incassi cinematografici di sempre.

Il prossimo obiettivo, quindi, sarà molto diverso: non un supereroe Marvel, ma una squadra di poliziotti alle prese con il crimine alle Hawaii.

Per Hawaii Five-0 si tratta di una nuova occasione per arrivare sul grande schermo dopo diversi tentativi rimasti incompiuti. Il progetto è ancora lontano dall'avere una data di uscita e non sono stati annunciati né gli interpreti né i dettagli della storia.