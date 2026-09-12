Vermiglio stasera su Rai 3: orario, trama e cast del film vincitore del Leone d’Argento

Il film di Maura Delpero va in onda alle 21:20 su Rai 3. Una storia ambientata nel Trentino del 1944 tra amore, guerra e pregiudizi che ha conquistato il Leone d'Argento a Venezia e sette David di Donatello.

Appuntamento questa sera, sabato 12 settembre, alle 21:20 su Rai 3, con Vermiglio, il film diretto da Maura Delpero e vincitore del Leone d'Argento alla Mostra del Cinema di Venezia. La pellicola, proposta in prima visione nell'ambito del ciclo Il grande cinema d'autore, racconta una storia ambientata nel Trentino del 1944, tra le montagne di un piccolo paese segnato dalla guerra e dalle sue conseguenze. Al centro del racconto c'è l'incontro tra Lucia, figlia del maestro del paese, e Pietro, un soldato siciliano arrivato a Vermiglio negli ultimi anni del conflitto.

Vermiglio, la trama del film

Siamo nel 1944 e la guerra, pur lontana dal piccolo paese di Vermiglio, continua a condizionare la vita dei suoi abitanti. L'arrivo di Pietro, soldato siciliano, rompe l'equilibrio della comunità e porta con sé una storia destinata a cambiare profondamente la vita di Lucia, figlia dell'insegnante del paese. Tra i due nasce un sentimento che cresce lentamente, seguendo il ritmo delle stagioni e della vita quotidiana in montagna.

Lucia e Pietro si sposano e aspettano un figlio, ma la loro storia è destinata a una svolta drammatica. Pietro decide infatti di tornare in Sicilia per dare notizie di sé alla propria famiglia d'origine. Non farà più ritorno a Vermiglio. La scoperta della sua situazione sentimentale e gli eventi successivi trascinano Lucia in una dolorosa spirale, mentre intorno a lei riemergono pregiudizi, sessismo, misoginia e la rigidità di una società ancora profondamente chiusa.

La regista Maura Delpero sul set del film Vermiglio insieme alla giovane attrice Anna Thaler

Cast e curiosità

Nel cast di Vermiglio figurano Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico, Roberta Rovelli e Martina Scrinzi, protagonista nel ruolo di Lucia. Il film è scritto e diretto da Maura Delpero, che costruisce un racconto intimo e asciutto nel quale la dimensione familiare si intreccia con quella storica.

La pellicola ha ottenuto uno dei suoi più importanti riconoscimenti alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, conquistando il Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria. Il successo è proseguito anche ai David di Donatello, dove Vermiglio ha vinto sette premi, compreso quello per il Miglior film.

Questa sera, dunque, Rai 3 propone un film italiano tra i più acclamati degli ultimi anni, una storia familiare ambientata nella montagna trentina che utilizza il dramma di Lucia per raccontare anche il peso delle convenzioni sociali, delle discriminazioni e delle scelte imposte dalla società del tempo.