Avengers: Endgame, Mark Ruffalo cerca di non fare spoiler con la macchina della verità

L'interprete di Avengers: Endgame Mark Ruffalo è stato sottoposto alla macchina della verità di Jimmy Fallon, ma ce l'ha messa tutta per non fare spoiler. Ruffalo è noto per non riuscire a mantenere segreti. dopo una gaffe clamorosa, il collega Don Cheadle ha deciso di non fare più interviste insieme a lui proprio per la sua incapacità di tenere la bocca chiusa. Conoscendo questa sua debolezza, il conduttore del Tonight Show Jimmy Fallon ha deciso di sottoporre Mark Ruffalo alla macchina della verità.

Il risultato, naturalmente. è esilarante. Fallon ha chiesto a Ruffalo se Hulk sia uno Skrull dopo la comparsa degli alieni mutaforma in Captain Marvel. Ruffalo ha evitato di rispondere alla domanda in questione, ma l'ago della macchina della verità ha cominciato a muoversi ugualmente come fa per indicare una menzogna.

Mark Ruffalo ha evitato di rispondere anche alle domande sulla relazione tra Bruce Banner e Black Widow. Quando ha specificato che non ci sono segreti nel trailer di Avengers: Endgame, la macchina della verità ha indicato che la risposta non era corretta insospettendo i fan (qui trovate il nostro commento al nuovo trailer di Avengers: Endgame). La divertente intervista si è conclusa con Ruffalo intento a dimostrare che Thanos non è l'unica persona dell'MCU che può far scomparire qualcuno con lo schiocco delle dita.

Di fronte a questa incredibile intervista, non c'è da stupirsi che Mark Ruffalo abbia celebrato l'uscita del nuovo trailer Avengers: Endgame condividendo la sua sorpresa per non essere ancora stato licenziato da Marvel.

Avengers: Endgame arriverà nei cinema italiani a partire dal 24 aprile.

