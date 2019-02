Avengers: Endgame, Kevin Feige spiega perché il titolo era uno spoiler

Sono passati mesi prima che il titolo di Avengers: Endgame venisse rivelato ai fan. La segretezza intorno ad Avengers 4 era massima e adesso il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha chiarito perché il titolo rappresentasse uno spoiler.

Durante lo sviluppo di Avengers 3 e 4, Marvel in un primo tempo aveva chiamato i film Avengers: Infinity War Part I e Avengers: Infinity War Part II, ma in seguito il progetto è mutato con l'intenzione di rendere i due film indipendenti l'uno dall'altro. Il titolo di Avengers 4 è stato così tenuto segreto a lungo, ed è stato svelato solo con l'uscita del primo teaser trailer di Avengers: Endgame.

Sarebbe Endgame lo spoiler in questione da tenere nascosto con tanta cura? Ecco la risposta fornita da Kevin Feige durante il tour promozionale di Captain Marvel: "Direi che la cosa è esplosa, si è ingigantita più del dovuto. Ma era uno spoiler perché se avessi saputo prima di Infinity War che il film successivo si sarebbe chiamato Endgame, avresti saputo che Infinity War non avrebbe avuto una fine. Ma Endgame è stato il titolo del film fin dal momento in cui abbiamo deciso di fare due film. In larga parte perché era ormai sedimentato. Ci pensavamo già fin dai tempi di Ultron."

I Fratelli Russo si sono dati un gran daffare per convincere il pubblico che Avengers 3 e 4 sarebbero state due pellicole separate e distinte. Dopo la visione di Avengers: Infinity War, però, è stato chiaro a tutti che la storia riprenderà in Avengers: Endgame, a partire dal 24 aprile al cinema. Solo allora scopriremo cosa ne sarà dei nostri amati Avengers.

