Avengers: Endgame, secondo una nuova teoria Tony Stark muore 14 milioni di volte!

Con Avengers: Endgame all'orizzonte e numerose star dell'MCU con il contratto in scadenza, da tempo i fan speculano sul possibile decesso dei loro beniamini. Avengers: Endgame rappresenterà il culmine di un lungo cammino, chi tra gli Avengers dirà addio per sempre all'universo Marvel? Tra i candidati più papabili c'è Tony Stark (Robert Downey Jr.). Secondo una teoria pubblicata su Reddit dall'utente /u/alexandrepigeot, Stark potrebbe morire 14 milioni di volte durante Avengers: Endgame.

La base di questa intrigante e lugubre teoria riguarda il ruolo di Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) durante la Decimazione. Allo schiocco di dita di Thanos, Strange avrebbe posto Tony Stark in un loop temporale così da vederlo morire 14 milioni di volte nel futuro. Il loop temporale darebbe a Tony la possibilità di mettere a punto un piano per salvarsi mentre si trova sperduto nello spazio. A ispirare questa teoria su Avengers 4 è il trailer di Avengers: Endgame diffuso a dicembre in cui vediamo Tony Stark da solo, senza acqua, cibo né ossigeno, a bordo di una nave spaziale. Quando Stark registra il messaggio a Pepper Potts che udiamo nel trailer, apparirebbe troppo rilassato, quasi depresso, per una soluzione definitiva. La sensazione è come se stesse vivendo e rivivendo quel terribile momento più e più volte, come in un malefico Giorno della Marmotta cosmico.

Naturalmente al momento non abbiamo prove a sostegno della teoria comparsa su Reddit. Se questa sia corretta o meno, lo scopriremo solo al cinema a partire dal 24 aprile con l'uscita di Avengers: Endgame.

