Kevin Feige: "Spider-Man: Far From Home chiuderà la Fase 3 del MCU!"

In un'intervista, l'uomo della Marvel, Kevin Feige, ha dichiarato che Avengers: Endgame non segnerà la fine della Fase 3, ma toccherà a Spider-Man!

Il capo della Marvel, Kevin Feige, ha dichiarato a sorpresa quale sarà il titolo conclusivo della Fase 3 del MCU: non sarà Avengers: Endgame, ma Spider-Man: Far From Home!

Nonostante Peter Parker sia stato una delle tantissime vittime di Thanos in Avengers: Infinity War, non è un segreto che in qualche modo sarebbe tornato nelle sale. Dal giugno 2017 la Marvel ha annunciato, infatti, che il prossimo film su Spider-Man sarebbe stato ambientato qualche minuto dopo Avengers: Endgame.

Generalmente Spider-Man: Far From Home è stato visto come il primo film della Fase 4, per lanciare il futuro del Marvel Cinematic Universe, ma a quanto pare i piani sono cambiati. Durante un'intervista a Shanghai, Kevin Feige ha dichiarato ufficialmente che il film su Spidey andrà a chiudere un'intera devastante fase del MCU:

"Siete i primi a cui lo dico: Spider-Man: Far From Home è l'ultimo film ufficiale della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe."

I fan sono soddisfatti di questa notizia sul web, perché dopo la sicura intensità di Avengers: Endgame, dopo lo sconvolgente colpo di scena di Avengers: Infinity War, farà sembrare Spider-Man: Far From Home come un epilogo esteso per capire cosa succederà dopo gli eventi dei film corali della Marvel.

Comunque anche dopo l'uscita del trailer di Spider-Man: Far from Home, la trama del film rimane piuttosto nebulosa. La pellicola resta uno dei film più attesi del 2019, si svolgerà dopo Avengers: Endgame e riporterà sullo schermo Marisa Tomei, Michael Keaton, Tony Revolori, Angourie Rice, Hemky Madera e Jon Favreau, oltre alle new entry di Jake Gyllenhaal come Mysterio e Numan Acar, prossimamente sul grande schermo con Aladdin.

A dirigere Spider-Man: Far From Home ci sarà ancora Jon Watts, mentre la sceneggiatura è opera di Chris McKenna ed Erik Sommers (Spider-Man: Homecoming, Jumanji: Benvenuti nella giungla, Ant-Man and the Wasp).