Avengers: Endgame, i fratelli Russo parlano di un possibile ritorno di Chris Evans nel MCU

Avengers: Endgame rappresenta l'ultimo capitolo della storia di alcuni degli eroi della Marvel e i registi hanno ora commentato la possibilità di un eventuale ritorno di Chris Evans nell'iconico ruolo di Captain America.

Nel cinecomic campione d'incassi, negli ultimi minuti, si svela infatti cosa accaduto a Steve Rogers che ha deciso, dopo la sconfitta di Thanos, di concedersi un po' di felicità.

I fratelli Russo, parlando ai microfoni di MTV della scelta di rimanere nel passato con Peggy, hanno ora spiegato perché non pensano l'attore sia interessato a una possibile continuazione della storia dell'eroe. Joe Russo ha spiegato: "Chris è una persona molto emotiva. Credo, forse è evidente se lo seguite su Twitter perché mette il suo cuore in ciò che scrive, che deve chiudere la porta per quanto riguarda alcune cose e dedicarsi al prossimo progetto".

Anthony ha ribadito che attualmente non c'è alcun progetto di riportare in azione Captain America e il fratello ha voluto sottolineare : "Penso che attualmente sia andato oltre emotivamente".

Chris Evans aveva già anticipato nel mese di ottobre il suo potenziale addio al MCU dichiarando che era stato un onore interpretare il personaggio ed era eternamente grato per l'opportunità ottenuta.

