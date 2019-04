Avengers: Endgame, la favola di Thanos letta dal cast in un video

Avengers: Endgame è alle porte e il cast è impegnatissimo con il tour promozionale, che ieri sera prevedeva la visita al salotto di Jimmy Kimmel e la lettura della favola di Thanos, rigorosamente per bambini, ispirata ad Avengers: Infinity War e alle bizzarre vicende del titano pazzerello.

La verità, come ha giustamente notato Jimmy Kimmel presentando lo sketch, è che i bambini non devono aver reagito benissimo alla scomparsa dell'Uomo Ragno nel capitolo precedente ad Avengers 4 e al genocidio intergalattico. Così, mentre i Vendicatori sullo schermo cercheranno di portare indietro il tempo e metà della popolazione mondiale scomparsa per colpa di Thanos, nel salotto di Kimmel hanno un altro compito: far rivivere la triste storia di Infinty War ai bambini ma raccontandola in maniera adeguata. Con una favoletta dal titolo C'era una volta il pazzo titano Thanos. Anche la location scelta è delle più rassicuranti: una camera con un camino acceso e una comoda poltrona.

"Buonasera e benvenuti nell'intellettuale e dialettico teatro dell'assurdo" è Mark Ruffalo ad aprire la clip dando il benvenuto a tutti i presunti piccoli spettatori. "Lo show di questa sera è tratto da C'era una volta il pazzo titano Thanos [...] aveva sei gemme in totale e ha raggiunto il suo obiettivo! Che cattivo ragazzo". A continuare la favola c'erano anche Scarlett Johansson, Jeremy Renner e Chris Evans, che non si è lasciato sfuggire un commento sul tentativo fallito di Thor: "Lo finirò io! disse Thor eccitato. Sfortunatamente Thor avrebbe dovuto colpirlo sulla testa". Anche se non tutto è male quel che finisce male perché è lo stesso Captain America a notare che se Thor avesse fatto centro ora non saremmo tutti in fibrillazione per Endgame, e dunque: "Grazie Thor per qualche giorno in più di paga!".

Chris Hemsworth, però, non è certo felice per le battutine dei compagni: "Almeno io mi sono avvicinato abbastanza per fargli male, a differenza vostra, piccoli e patetici Avengers!". E pure Don Cheadle ha qualcosa da ridire visto che la rima con il nome di Groot non ha assolutamente senso. Ma non si può pretendere molto, in fondo è una favola per bambini e niente più, che non cambia neppure le carte in tavola visto che alla fine della partita il titano pazzo Thanos si è comunque portato a casa risultato. Andrà meglio con l'arrivo di Avengers: Endgame il 24 aprile al cinema? Vedremo, ma sicuramente sarà difficile per i bambini assistere alla proiezione se non accompagnati da mamma e papà, visto il rating censura del film. In compenso ad Avengers 4, uno dei film più attesi dell'anno, seguirà in estate la nuova avventura di uno dei supereroi preferiti dai bambini, Spider-Man: Far From Home.