Avengers: Endgame, svelato il rating censura del film Marvel

I registi di Avengers: Endgame, Anthony e Joe Russo, hanno annunciato ufficialmente il rating censura MPAA del prossimo film Marvel. L'hanno fatto proprio all'inizio del press tour, dopo aver mostrato due clip esclusive ai giornalisti.

Come già successo per Avengers: Infinity War e per Captain Marvel, anche Avengers 4 ha avuto una valutazione PG-13, sarà quindi vietato ai minori di 13 anni non accompagnati dai genitori. Il motivo alla base della scelta di rating sono le "sequenze di azione e violenza sci-fi e il limitato uso di un linguaggio colorito". Neppure in questo caso, dunque, il franchise degli Avengers ha avuto problemi con la censura come successo, invece, in passato: all'epoca di The Avengers, nel 2012, la scena della morte di Coulson costò al primo film con i Vendicatori quasi il rating R (pur se alla fine la certificazione fu PG-13).

Avengers: Endgame, il punto sui supereroi e personaggi principali

Avengers: Endgame, in assoluto uno dei film più attesi dell'anno, arriverà nelle sale italiane il prossimo 24 aprile. Le prevendite dei biglietti hanno infranto qualunque record e le prime previsioni sull'incasso sembrano andare nella stessa direzione: il nuovo capitolo degli Avengers dovrebbe debuttare al botteghino internazionale con cifre superiori a quelle di Infinity War.