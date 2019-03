Avengers: Endgame, un Easter egg di 11 anni fa sarebbe un incredibile spoiler

Uno spoiler di Avengers: Endgame sarebbe contenuto in un Easter egg dell'MCU di ben 11 anni fa. Negli anni, i fan di Iron Man hanno notato la presenza di uno strano Easter egg, il braccio sinistro di Tony Stark sembra essere una continua fonte di dolore per l'eroe. Quella che sembra solo una gag ricorrente potrebbe nascondere un incredibile spoiler di Avengers: Endgame secondo una nuova teoria che vede nel braccio sinistro di Tony Stark la chiave per fermare Thanos.

L'utente di Reddit u/Dolly_Bakels ha osservato con attenzione la scena nel finale di Avengers: Infinity War in cui Thanos schiocca le dita riducendo in polvere metà della popolazione dell'universo. La Decimazione, come possiamo vedere, ha causato seri danni anche al Guanto dell'Infinito e il primo trailer di Avengers: Endgame ci rivela che anche Thanos è rimasto ferito.

"Il suo braccio sinistro è avvizzito e appare malmesso" scrive u/Dolly_Bakels. "E se la stessa cosa fosse successa al braccio sinistro di Tony, ma nel passato, e lui non ricordasse l'accaduto?"

La teoria di u/Dolly_Bakels si basa sulla presenza dei viaggi nel tempo in Avengers: Endgame per sconfiggere Thanos, ipotesi già ampiamente avvalorata. Secondo questa ipotesi Tony Stark e un gruppo di Avengers viaggerebbero indietro nel tempo per rubare le Gemme dell'Infinito e usarle per sventare la Decimazione con un secondo schiocco di dita. La conseguenza potebbero essere i danni al braccio sinistro di Tony causati dal Guanto manovrato da Iron Man.

Tony Stark ha sempre visto Thanos nella sua mente fin dalla Battaglia di New York in The Avengers e questo legame potrebbe renderlo l'unico Avengers in grado di maneggiare il Guanto dell'Infinito.

Naturalmente anche questa, come le altre numerose teorie su Avengers: Endgame formulate dai fan, va presa con le molle. La conferma (o la smentita) alla bontà dell'ipotesi formulata l'avremo a partire dal 24 aprile con l'arrivo nei cinema italiani di Avengers: Endgame.

