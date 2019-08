Avengers: Endgame, gli autori spiegano come due Captain America possano esistere nella timeline

Come possono esistere due Captain America nella timeline di Avengers: Endgame? Ce lo hanno spiegato gli autori nel film in una nuova intervista.

Il destino di Captain America in Avengers: Endgame è senza dubbio toccante, ma al tempo stesso solleva dubbi negli spettatori. Nel finale vediamo Cap tornare indietro nel tempo e poi lo rivediamo invecchiato. Dal suo racconto apprendiamo che si è fermato nel passato per sposare Peggy Carter e vivere un'esistenza felice con lei. Come è possibile che ci siano due Cap nella timeline? I registi e gli sceneggiatori del film hanno fornito due diverse risposte che hanno confuso ancor di più le idee.

Secondo i Russo, nel passato Cap ha creato una nuova timeline e ha fatto ritorno al presente per consegnare lo scudo a Sam Wilson. Gli sceneggiatori sostengono invece che i Cap siano due tutto il tempo. In un'intervista a Backstory Magazine, Christopher Markus e Stephen McFeely ammettono di essere convinti dell'esistenza di due Cap. Il tutto in modo coerente con la spiegazione dei viaggi nel tempo fornita dall'Antico in Avengers: Endgame.

"Ecco come ce lo spighiamo. Noi crediamo che ci siano sempre stati due Cap, uno del 1945 e uno di oggi, ma noi non lo sapevamo. E' il loop, giusto? Non segue le regole di Ritorno al futuro, il viaggio nel tempo crea nuove branche di realtà. Non esiste l'effetto farfalla. Non puoi alterare il futuro tornando indietro nel passato."

Stephen McFeely conferma che Steve Rogers ha viaggiato indietro nel tempo fino al 1948 per riunirsi con Peggy Carter. C'è un solo Cap nella timeline finché l'originale Capo non viene scongelato 70 anni dopo. Ma c'è un'occasione in cui i due Cap hanno rischiato di incontrarsi.

"Cap torna indietro nel 1948 e decide di fermarsi. Così il suo se stesso più giovane è da qualche parte ibernato, è solo dal 2011 che ci sono due Steve Rogers in giro. Se guardate con attenzione la scena del funerale di Peggy, c'è un uomo anziano sullo sfondo di nome Roger Stevens."

Gli sceneggiatori di endgame citano una teoria secondo cui Old Man apparirebbe segretamente in Captain America: Civil War. Non sappiamo se "Roger Stevens" sia lo pseudonimo usato da Steve Rogers nella sua seconda vita o se si tratta solo di uno scherzo.