Avengers: Endgame, Captain America e la sua testa al centro di una scena eliminata!

Captain America sarebbe finito proprio male in Avengers: Endgame se una certa scena eliminata fosse diventata realtà. E d'altronde i due sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely, quando hanno raccontato i loro piani originari al pubblico di San Diego, sono sembrati davvero serissimi.

Il panel dedicato agli Avengers nell'ambito del San Diego Comic-Con 2019 (trovate qui il programma della manifestazione)) era sicuramente uno dei più attesi e ha portato alla luce vere e proprie chicche legate al cinecomic Marvel. Anche piuttosto discutibili e truculente, come la rivelazione su quello che doveva essere, almeno inizialmente il destino riservato a Captain America. O almeno del Captain America del 2014.

Come hanno svelato i due sceneggiatori di Avengers: Endgame, lo script iniziale prevedeva il ritorno sulla Terra di Thanos nel 2014 per uccidere tutti i Vendicatori esistenti in quella dimensione. Si sarebbe poi visto il Titano Pazzo attraversare il varco temporale sul 2023 e lasciarsi alle spalle macerie e distruzione, non senza prima aver preso un cimelio da portare nella nuova dimensione temporale: la testa di Captain America! Che sarebbe stata poi lanciata ai piedi dello Steve Rogers incontrato nel 2023. Come sa chiunque abbia visto almeno una volta Avengers: Endgame, questa scena non è mai stata realizzata perchè troppo cruenta e perchè avrebbe potuto spaventare gli eventuali piccoli spettatori in sala.