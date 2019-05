Avengers: Endgame, Chris Hemsworth svela il segreto dell'interpretazione di Thor Grasso

Mentre Avengers: Endgame continua ad accumulare incassi, Chris Hemsworth svela i segreti della sua interpretazione di Thor Grasso.

Avengers: Endgame, Chris Hemsworth è un Thor molto transandato

In un'intervista a Variety, Chris Hemsworth ha rivelato che Thor Grasso avrebbe dovuto tornare ad assumere la corporatura tradizionale a circa metà film, ma l'attore australiano ha insistito affinché la versione grassa rimanesse fino alla fine: "E' stato diverso da ogni altro modo di interpretare il personaggio. Ha preso vita per conto suo, mi piace quando accade. Non sei costretto a preoccuparti delle aspettative altrui."

In Avengers: Endgame sono passati cinque anni dalla Decimazione e ognuno degli Avengers ha subito pesanti conseguenze psicologiche dopo il fallimento della missione volta a fermare Thanos. Per Thor le conseguenze sono state anche fisiche, in seguito a una forte depressione il Dio del Tuono si è rifugiato in una casa nella New Asgaard e se ne sta tutto il tempo in accappatoio a bere birra. Di conseguenza il suo fisico statuario ha ceduto il posto all'adipe e i capelli sono lunghi e incolti come la barba. Chiara citazione del cult Il Grande Leboswki.

Interpretare questa nuova versione di Thor, per Chris Hemsworth, è stata una sfida impegnativa: "Fisicamente, ha richiesto tre ore al giorno tra trucco e capelli. Poi ho dovuto indossare la tuta prostetica, soprattutto nelle scene in cui sono a torso nudo, un'enorme imbottitura di silicone che pesa circa 40 kg. E' stato devastante, avevo dei pesi ai polsi e alle caviglie per muovere gambe e braccia in modo differente che mi trascinavo sul set."

Indossare la tuta prostetica ha attirato sull'attore le attenzioni del cast e della crew: "Le persone venivano da me per coccolarmi come se fossi incinto. Oppure cercavano di sedersi sul mio grembo come si fa con Babbo Natale. Mi sono sentito un vecchio, un nonno con un mucchio di ragazzini attorno. A un certo punto ti stanchi che la gente ti tocchi la pancia. Ora so come si sentiva mia moglie quando gli estranei toccavano la sua pancia mentre era incinta."

Avengers: Endgame - Thor e Carol Danvers

Presto vedremo Chris Hemsworth insieme alla collega dell'MCU Tessa Thompson in Men in Black International, ma l'attore non è pronto a dire addio a Thor, ruolo che interpreta dal 2011: "Mi piacerebbe fare ritorno, per essere sincero. Non so quali siano i piani di Marvel, ma credo che abbiamo aperto la strada per un'evoluzione del personaggio. Sono eccitato all'idea che qualcosa bolla in pentola, voglio scoprire cosa accadrà al nuovo Thor, ma userò questa energia in altri luoghi e in altri personaggi se questa è la fine."

