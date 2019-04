Avengers: Endgame, il cast risponde alle domande più frequenti su Google

Avengers: Endgame, un primo piano di Scarlett Johansson

Mettere insieme parte del cast di Avengers: Endgame per fargli rispondere ironicamente alle domande più frequenti su Google. Ad avere questa curiosa idea è stata la rivista Wired che ha riunito per questo motivo davanti a un tavolo Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Danai Gurira, Don Cheadle e Chris Hemsworth. Il risultato è indubbiamente esilarante come si può ben vedere nel video che poi è stato messo online.

Si va da cosa sia Thor e Chris Hemsworth risponde: "Un dio dei martelli? Fulmini...tuoni. O del montare mobili Ikea magari"; oppure chiedere se Thanos possa essere anche lui una divinità. Scarlett Johansson è sicura: "No, ma Josh Brolin lo è!", mentre Don Cheadle pare non essere per niente d'accordo: "Uno con quel mento così? Naa gli dei non ne hanno uno simile". Danai Gurira sembra invece avere le idee chiare sulla sua forza: "E' più forte di Thor di sicuro", scatenando il risentimento di Chris Hemsworth. Il bello arriva quando leggono però sul perché il titano voglia fare piazza pulita di metà dell'umanità. Se Cheadle da ancora una volta la colpa al suo mento, Hemsworth pensa invece possa essere per via del traffico e il troppo smog.

Avengers 4: Capitan American, Capitan Marvel, Iron Man e Thor in una fanart

Ma non è ancora finita perché se Captain Marvel avrebbe ottenuto i poteri usando il crack, le Gemme dell'Infinito finiscono o per essere decorazioni di Natale per Chris Hemsworth o trucchetti per Jeremy Renner che poi fa volare i fogli delle domande quando gli si chiede in che parte dell'universo si trovino; mentre Scarlett Johansson si perde nell'elencarle: "Beh c'è quella violacea, poi quella rossa, e quella gialla, e quella verde. Poi quella blu...".

Avengers: Endgame, Jeremy Renner in una scena del film

E chi chiede il senso del finale di Avengers: Infinity War Don Cheadle la butta sul sarcastico: "Questa è una domanda molto filosofica. Può essere un ammonimento per chi soffre d'asma!"; la Johansson non si sbilancia: "Mmh, il termine 'infinito' non dovrebbe significare che va tipo avanti... All'infinito?" mentre Renner e Hemsworth la buttano sulle pulizie di casa: "Munitevi di una scopa"; "O un aspirapolvere".

Ecco il video.