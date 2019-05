Avengers: Endgame, Captain America potrebbe sopravvivere al Guanto dell'Infinito?

Dopo il finale di Avengers: Endgame, che ha visto Iron Man perire dopo aver usato il Guanto dell'Infinito per contrastare Thanos, i fan si chiedono se nella stessa situazione Captain America sarebbe sopravvissuto al Guanto.

Avengers: Endgame, un primo piano di Chris Evans

Grazie a un siero speciale, Steve Rogers è stato trasformato in un super soldato, ma è davvero potente come Thanos e Hulk? Entrambi i giganti, quello verde e quello viola, sono sopravvissuti al potere delle sei Gemme dell'Infinito, mentre Iron Man è morto. Cosa sarebbe accaduto a Captain America? Sono molti i fan convinti che il super soldato l'avrebbe scampata. In Avengers: Endgame c'è un momento in cui Cap riesce a respingere Thanos e il suo Guanto, il che accende le speranze, ma secondo gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely Steve Rogers non uscirebbe vivo dall'uso del Guanto.

Parlando con Hollywood Reporter i due scrittori hanno dichiarato "Credo che Steve finirebbe arrosto" per poi aggiungere "però in quella scena viene impressionato dalla forza di volontà di Steve. E' come se pensasse 'non riesco a credere che questo tizio che apparentemente è privo di poteri stia tentando di fare ciò'. Stenta a crederci lui stesso".

Avengers: Endgame, una scena con Chris Evans

Non dimentichiamoci che Captain America riesce a usare il martello di Thor, il leggendario Mjolnir, in Avengers: Endgame. Cap era riuscito a far muovere brevemente il Mjolnir in Avengers: Age of Ultron, sorprendendo Thor.

Al riguardo i Russo hanno dichiarato: "Nelle nostre menti Cap è sempre stato in grado di sollevare il martello. Non ne era consapevole fino a quel momento in Avengers: Age of Ultron quando ha tentato di prenderlo. L'umiltà e la deferenza all'ego di Thor hanno impedito a Cap di pensarci prima d'ora, ma il quel momento lui capisce di poter muovere il martello, ma decide di non farlo."

Il Marvel Cinematic Universe e la Fase 4 dopo Avengers Endgame: prime ipotesi sul futuro

La timeline iniziata con Iron Man trova una conclusione in Avengers: Endgame. Se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

Avengers: Endgame è al cinema. Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame.