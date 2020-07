Avengers: Endgame, la battaglia finale contiene degli errori geografici?

Avengers: Endgame - Natasha e Clint

Sono stati segnalati degli errori di continuità, principalmente legati alla geografia, nella battaglia finale di Avengers: Endgame, come riportato in un nuovo articolo di Screen Rant.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

Gli errori sarebbero dovuti alla necessità di creare momenti memorabili, a volte trascurando la logica della collocazione dei singoli personaggi all'interno della sequenza. Nel caso degli Avengers, almeno un errore è frutto di distrazione in sede di montaggio: Giant-Man appare nel corso della battaglia nel momento in cui Scott Lang dovrebbe essere nel furgone per attivare il macchinario quantico, e lo stesso vale per Wasp nella celebre inquadratura dove tutte le eroine collaborano per aiutare Captain Marvel.

Altre presunte sviste sembrano invece essere scelte volute per l'impatto drammatico: la distanza fisica tra Captain America e Thanos, prima dell'entrata in scena degli altri eroi, dovrebbe essere inferiore a ciò che si vede sullo schermo, mentre in un altro momento della battaglia Tony Stark non dovrebbe essere in grado di vedere il dito alzato di Doctor Strange, grazie al quale capisce che deve sacrificarsi per sconfiggere l'antagonista, usando il Guanto dell'Infinito per eliminare Thanos e la sua armata, a costo della propria vita.

Avengers: Endgame, una scena con Thanos, alias Josh Brolin

Come però sottolinea l'articolo, questo non influisce più di tanto sulla componente spettacolare di Avengers: Endgame, che proprio con quella mastodontica sequenza ha conquistato spettatori nel mondo intero, arrivando a battere il precedente campione in carica Avatar al box office globale.

Il film ha segnato il culmine delle prime tre fasi del Marvel Cinematic Universe, con Spider-Man: Far From Home a fungere da epilogo. La Fase 4 dovrebbe iniziare a fine anno, riapertura dei cinema permettendo, con l'uscita di Black Widow, un prequel sulle avventure di Natasha Romanoff dopo gli eventi di Captain America: Civil War. Previsto entro la fine dell'anno anche il debutto della miniserie The Falcon and the Winter Soldier, realizzata per Disney+.