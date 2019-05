Avengers: Endgame, svelato l'arco narrativo della Fase 4 dell'MCU?

Dopo la fine di Avengers: Endgame, il team dei Vendicatori che avevamo conosciuto finora si è dissolto, ma adesso potrebbe essere stato svelato l'arco narrativo che fungerà da base per la Fase 4 dell'MCU.

Avengers 4: Capitan American, Capitan Marvel, Iron Man e Thor in una fanart

I fan dell'universo Marvel sono più curiosi che mai di sapere cosa li attende dopo il successo stratosferico di Avengers: Endgame. Il film ha quasi raggiunto l'incasso globale di 2,5 miliardi di dollari al box office globale ed è diventato il secondo incasso di sempre nel mondo. Endgame ha resettato la Infinity Saga dandole una fine e creando nuove regole per il futuro dell'MCU. Cosa accadrà adesso?

Le speculazioni sulla direzione che intraprenderanno i Marvel Studios si susseguono, c'è indica in Galactus e Kang il Conquistatore i potenziali futuri villain che prenderanno il posto di Thanos, ma questi personaggi impallidiscono di fronte a una delle principali minacce nella storia dei Marvel Comics, capace di mosse ben peggiori della Decimazione.

A suggerire la direzione futura intrapresa dalla Fase 4 dell'MCU è lo YouTuber Key Issues che, in un video (che trovate di seguito), spiega il motivo per cui l'arco narrativo del futuro del Marvel Universe potrebbe seguire la saga di Secret Wars, 9 albi a fumetti pubblicati nel 2015.

Sono molte le storyline che i Marvel Studios potrebbero seguire nelle Fasi 4, 5 e 6, ma nessuna ha il potenziale delle Secret Wars. Inoltre, dopo aver introdotto il Multiverso in Spider-Man: Far From Home (confermando così che la Terra dell'MCU è Terra-616), Marvel ha preparato il terreno per l'incursione di altre dimensioni sulla dimensione che i nostri eroi chiamano casa.

Avengers: Endgame, Captain America in lacrime

Con la storia del Guanto dell'Infinito, Marvel potrebbe aver plasmato il plot delle Secret Wars adattandolo all'MCU, preparando inoltre l'opportunità perfetta per l'ingresso dei Fantastici Quattro e Doctor Doom, personaggi che hanno un ruolo chiave nella saga a fumetti. Ci sono molti altri villain stimolanti nel canone rispetto a Victor von Doom, ma lui potrebbe essere il solo personaggio a soddisfare il pubblico prendendo il posto di Thanos.

Non tutto, però, è così semplice, almeno sulla carta. La genesi della complicata saga delle Secret Wars ha richiesto anni e dozzine di albi a fumetti, e sono molti i cambiamenti drastici a cui l'MCU dovrebbe andare incontro. La sfida, per i Marvel Studios, è aperta.

