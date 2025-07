Avengers: Doomsday, uno dei Vendicatori più amati sarà il 'secondo leader' del team

Per uno dei Vendicatori è arrivato il momento della riscossa. Da giorni si rincorrono le voci su chi guiderà il team degli eroi più potenti della Terra in Avengers: Doomsday, ma se il rumor diffuso nelle ultime ore è corretto adesso sappiamo anche chi sarà il secondo leader del gruppo.

L'autore di Puck News e conduttore del podcast The Ringer Matt Belloni ha rivelato che Thor avrà, finalmente, un ruolo centrale fungendo per l'appunto da secondo leader. Ma chi sarà il primo leader? Al momento a questa domanda non vi è risposta certa e se il regista Matt Shankman ha indicato in Reed Richards il futuro leader degli Avengers, per poi ritrattare, in molti scommettono sul ritorno di Robert Downey Jr. nei panni di Dottor Destino.

Thor tra le fiamme

La riscossa di Thor?

Dopo la deriva comica intrapresa dal Dio del Tuono, perfino Chris Hemsworth si era dissociato dalle scelte narrative di Marvel, arrivando a definire il suo personaggio "sciocco". I dirigenti devono aver captato la sua insoddisfazione arrivando a confermarlo come primo membro del cast di Avengers: Doomsday e riservandogli, come scopriamo oggi, un ruolo di primo piano.

D'altronde Thor è uno dei personaggi più riconoscibili del franchise, uno dei pochi membri della vecchia guardia ancora in azione nonché uno dei più amati dai fan. Il suo ritorno in grande è auspicabile anche se al momento si parla sono in termini di rumor e fin o a che Marvel non svelerà il plot di Avengers: Doomsday è impossibile avere certezze.

Chris Hemsworth dirà addio all'MCU dopo Avengers: Doomsday?

Un primo piano di Thor

Dopo l'uscita di scena di molte star nel finale di Avengers: Endgame, Chris Hemsworth è stato uno dei pochi membri del vecchio cast a restare nell'MCU. Ma in alcune recenti interviste l'attore ha lasciato intendere che il suo tempo starebbe per scadere. Ipotesi corroborata da un recente post in cui ha condiviso un video intitolato "Thank You! The Legacy of Thor", laciando intendere che si starebbe preparando ad appendere definitivamente il martello al chiodo.

Al momento però Hemsworth si trova a Londra sul set di Avengers: Doomsday insieme agli altri membri del numeroso cast del cinecomic per tornare a raccontare le gesta dei Vendicatori vecchi e nuovi uniti per salvare la Terra contro un nemico comune. Il film diretto da Anthony e Joe Russo arriverà nei cinema a dicembre 2026 seguito da Avengers: Secret Wars, in uscita a dicembre 2027.