Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth sulle critiche: 'Ci siamo divertiti troppo ed è diventato sciocco'

Chris Hemsworth, parlando delle critiche rivolte al film Thor: Love and Thunder, ha ammesso che non erano del tutto infondate.

Chris Hemsworth ha affrontato le critiche rivolte al film Thor: Love and Thunder, ammettendo che forse è stato perso il controllo sul tono scelto per l'avventura del supereroe Marvel.

La star australiana, in una nuova intervista rilasciata a GQ, ha commentato le critiche non particolarmente positive ricevute dal nuovo capitolo della saga diretto da Taika Waititi.

La reazione alle critiche

Il protagonista di Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth, alla rivista ha dichiarato: "Penso che semplicemente ci siamo divertiti troppo, è diventato troppo sciocco".

L'attore ha aggiunto: "Essere al centro di questi progetti e avere una prospettiva reale è davvero duro... Amo il processo, è sempre un'esperienza. Ma non sai mai come reagiranno le persone".

Hesmworth, parlando dei film della Marvel, aveva inoltre spiegato che per lui è stato triste sapere che registi come Martin Scorsese e Quentin Tarantino hanno delle opinioni molto negative nei confronti dei progetti tratti dai fumetti. L'interprete di Thor aveva sottolineato: "Sono due dei miei eroi e so che, a causa delle loro opinioni sui miei film, probabilmente non avrò mai l'onore di lavorare con loro. Immagino che non siano miei fan".