Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth dirà addio a Thor dopo il crossover? Il post enigmatico: "Grazie"

Recentemente abbiamo avuto la conferma che Chris Hemsworth riprenderà il ruolo di Thor in Avengers: Doomsday, e l'attore ha ora condiviso un video intitolato "Thank You! The Legacy of Thor", facendo pensare che si stia preparando ad appendere definitivamente il martello al chiodo.

Il video contiene clip, filmati dietro le quinte e segmenti di interviste del periodo in cui Hemsworth ha interpretato il Dio del Tuono del MCU, e include riprese dei quattro film da solista di Thor, nonché di The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

"Interpretare Thor è stato uno dei più grandi onori della mia vita", ha scritto Hemsworth. "Negli ultimi 15 anni ho impugnato Mjolnir e poi Stormbreaker nei panni del Dio del Tuono, ma ciò che lo ha reso davvero speciale... è stato condividerlo con tutti voi. La vostra passione, il vostro tifo e il vostro amore per questo personaggio hanno significato tutto per me. Grazie per aver reso il mio viaggio nel Marvel Cinematic Universe indimenticabile... Prossimo obiettivo, Doomsday!".

Thor morirà durante gli eventi di Avengers: Doomsday?

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth in un'immagine

Da queste parole sembra proprio che Hemsworth stia dando l'addio al personaggio, ma l'attore dovrebbe tornare a interpretare il personaggio anche in Avengers: Secret Wars, a meno che il potente guerriero asgardiano non sia destinato a raggiungere i suoi antenati nel Valhalla durante gli eventi di Doomsday.

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth in un primo piano

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars hanno subito di recente un posticipo delle rispettive date d'uscita, con Doomsday adesso programmato per un arrivo nelle sale il 18 dicembre 2026 e Secret Wars fissato al 17 dicembre 2027. Hemsworth aveva già precedentemente suggerito che potrebbe essere giunto il momento di uccidere il personaggio.

"Sento che probabilmente dovremmo chiudere questa storia se lo interpretassi di nuovo. Sento che probabilmente lo giustificherebbe, che sarebbe il finale, ma questo non si basa su nulla che mi sia stato detto o su alcun tipo di piano. C'è la nascita di un eroe, il viaggio di un eroe, poi la morte di un eroe, e non so... sono in quella fase? Chi lo sa?".