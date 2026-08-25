Avengers: Doomsday, il trailer Marvel viene ricreato con i LEGO: già 2 milioni di views in meno di 24 ore

Marvel Studios e LEGO hanno ricostruito il filmato in una riproduzione quasi identica all'originale, conquistando milioni di spettatori online in neanche ventiquattr'ore.

Il trailer di Avengers: Doomsday ha ricevuto una versione decisamente particolare. Disney Consumer Products, Marvel Studios e LEGO hanno infatti sostuito ogni personaggio e ambientazione con una controparte realizzata con i celebri mattoncini. Il risultato mantiene persino le voci originali del cast e sta già conquistando milioni di spettatori online.

Un trailer da record per il nuovo film Marvel

La nuova versione segue il trailer inquadratura per inquadratura, trasformando in LEGO tutte le scene mostrate nel filmato ufficiale. Non si tratta quindi di una semplice parodia realizzata dai fan, ma di una collaborazione ufficiale tra Marvel, Disney e LEGO pensata proprio per celebrare l'attesa verso il nuovo capitolo degli Avengers.

Il video ha superato 2,3 milioni di visualizzazioni e si avvicina ai 100mila "mi piace". Secondo Paul Gitter di Disney Consumer Products, l'iniziativa vuole rendere omaggio alla creatività della community Marvel e portare le storie dello studio fuori dallo schermo attraverso esperienze costruite intorno ai prodotti LEGO.

La trovata arriva dopo il successo straordinario del trailer originale di Avengers: Doomsday, pubblicato a luglio. Il filmato ha raccolto oltre 500 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore sulle diverse piattaforme, mentre il caricamento sul canale YouTube di Marvel Entertainment ha raggiunto quota 68 milioni.

Il lancio è diventato così il secondo più visto di sempre per un trailer cinematografico, superato soltanto da Spider-Man: Brand New Day, arrivato a 719 milioni di visualizzazioni. Ha inoltre stabilito un nuovo record per Disney, superando il precedente primato di 289 milioni ottenuto dal trailer di Avengers: Endgame.

Gran parte dell'interesse è legata anche al ritorno di Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe. Dopo aver interpretato Tony Stark per oltre un decennio, l'attore torna questa volta nei panni di Victor von Doom, il nuovo grande antagonista della saga. La sua presenza è uno degli elementi più sorprendenti del film, soprattutto perché arriva dopo la morte di Iron Man in Endgame. Downey ha già sottolineato le differenze tra i due personaggi: entrambi sono estremamente brillanti, ma mentre il trauma ha trasformato Tony Stark in un eroe, il percorso di Doom lo ha portato nella direzione opposta.

Tutti gli eroi riuniti contro Doctor Doom

Il cast di Avengers: Doomsday sarà particolarmente affollato. Accanto a Downey torneranno Chris Hemsworth, Chris Evans, Anthony Mackie, Florence Pugh, Paul Rudd, Letitia Wright, Simu Liu, Pedro Pascal e Vanessa Kirby, insieme a numerosi altri protagonisti del MCU. Il film coinvolgerà inoltre diversi interpreti della saga degli X-Men, tra cui Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden e Rebecca Romijn.

La storia porterà quindi a uno scontro tra tre universi differenti, destinati a entrare in collisione davanti a una minaccia capace di mettere in pericolo l'esistenza stessa dei loro mondi. L'attesa per il film è destinata a crescere nei prossimi mesi, anche grazie a iniziative come questa collaborazione con LEGO, che permette di rivedere le immagini del trailer in una forma completamente diversa. Avengers: Doomsday arriverà nei cinema il 18 dicembre 2026.