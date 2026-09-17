Disney+ a prezzo scontato per gli under 35

Grazie al nuovo accordo con Carta Giovani Nazionale, tutti coloro che hanno tra i 18 e i 35 anni potranno accedere all'intero catalogo streaming Disney+ a un prezzo speciale per quattro mesi.

Un'ottima notizia per gli appassionati di cinema, serie TV e sport. Disney+ ha annunciato ufficialmente la sua adesione alla Carta Giovani Nazionale, il progetto governativo pensato per agevolare l'accesso alla cultura e all'intrattenimento per le nuove generazioni in Italia.

Grazie a questa partnership, tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni (residenti in Italia) potranno abbonarsi alla piattaforma di streaming a un prezzo fortemente agevolato: 4,99 € al mese per i primi quattro mesi. Per usufruire dell'offerta, gli utenti non dovranno fare altro che utilizzare la propria Carta Giovani Nazionale, accessibile in formato esclusivamente digitale attraverso l'App IO.

Un catalogo in continua espansione

La promozione si rivela un'occasione preziosa per accedere a costi ridotti agli sterminati universi di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, a cui si affiancano i contenuti di ESPN e Hulu, il brand globale di General Entertainment presente all'interno della piattaforma.

The Shards: i protagonisti della serie

L'accordo cade in un periodo particolarmente ricco di uscite. I nuovi abbonati avranno accesso immediato a un'ampia selezione di film, produzioni originali ed eventi sportivi in diretta. Tra i titoli di punta spiccano Il Diavolo Veste Prada 2, Star Wars: The Mandalorian and Grogu, le acclamate serie FX The Shards e The Bear, e la serie National Geographic Pompei: Fuori dal Tempo con Tom Hiddleston. Tra le prossime uscite Disney+: Becoming Her: Prima di diventare grandi, Toy Story 5, VisionQuest e Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo - Stagione 3.