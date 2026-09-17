Disney+ a prezzo scontato per gli under 35

Grazie al nuovo accordo con Carta Giovani Nazionale, tutti coloro che hanno tra i 18 e i 35 anni potranno accedere all'intero catalogo streaming Disney+ a un prezzo speciale per quattro mesi.

Toy Story 4
NOTIZIA di 17/09/2026

Un'ottima notizia per gli appassionati di cinema, serie TV e sport. Disney+ ha annunciato ufficialmente la sua adesione alla Carta Giovani Nazionale, il progetto governativo pensato per agevolare l'accesso alla cultura e all'intrattenimento per le nuove generazioni in Italia.

Grazie a questa partnership, tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni (residenti in Italia) potranno abbonarsi alla piattaforma di streaming a un prezzo fortemente agevolato: 4,99 € al mese per i primi quattro mesi. Per usufruire dell'offerta, gli utenti non dovranno fare altro che utilizzare la propria Carta Giovani Nazionale, accessibile in formato esclusivamente digitale attraverso l'App IO.

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Un catalogo in continua espansione

La promozione si rivela un'occasione preziosa per accedere a costi ridotti agli sterminati universi di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, a cui si affiancano i contenuti di ESPN e Hulu, il brand globale di General Entertainment presente all'interno della piattaforma.

The Shards
The Shards: i protagonisti della serie

L'accordo cade in un periodo particolarmente ricco di uscite. I nuovi abbonati avranno accesso immediato a un'ampia selezione di film, produzioni originali ed eventi sportivi in diretta. Tra i titoli di punta spiccano Il Diavolo Veste Prada 2, Star Wars: The Mandalorian and Grogu, le acclamate serie FX The Shards e The Bear, e la serie National Geographic Pompei: Fuori dal Tempo con Tom Hiddleston. Tra le prossime uscite Disney+: Becoming Her: Prima di diventare grandi, Toy Story 5, VisionQuest e Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo - Stagione 3.

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