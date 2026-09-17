Matrix e 2001: Odissea nello Spazio, il grande cinema sci-fi torna in sala

Due cult tornano sul grande schermo grazie al ciclo targato Nexo Studios. Si inizia con Matrix di Lana e Lilly Wachowski e poi si prosegue con 2001: Odissea nello Spazio di Kubrick.

I grandi classici riportati al cinema sono una garanzia. Lo sa bene Nexo Studios con BACK TO CULT, il ciclo cinematografico dedicato ai film che hanno segnato la storia della Settima Arte. I primi due appuntamenti riporteranno in sala due imperdibili sci-fi: Matrix e 2001: Odissea nello Spazio.

Matrix (26, 27 e 28 ottobre)

Pillola rossa o pillola blu? Il viaggio inizia con il cult cyberpunk del 1999 scritto e diretto da Lana e Lilly Wachowski, vincitore di quattro Premi Oscar. Il pubblico potrà rivivere sul grande schermo il viaggio di Neo (Keanu Reeves) nel suo risveglio dalla simulazione per unirsi alla ribellione di Morpheus (Laurence Fishburne) e Trinity (Carrie-Anne Moss) contro il dominio delle macchine.

Le prevendite apriranno il 24 settembre.

Una scena del film 2001: odissea nello spazio

2001: Odissea nello Spazio (16, 17 e 18 novembre)

Il secondo appuntamento celebra il capolavoro assoluto di Stanley Kubrick uscito nel 1968 e ispirato al racconto La sentinella di Arthur C. Clarke. Molto più di un classico di fantascienza, il film è un'epica indagine sull'esistenza e sull'evoluzione umana. Dal risveglio degli uomini-scimmia di fronte al misterioso monolite nero, fino al viaggio verso Giove segnato dall'inquietante scontro con l'intelligenza artificiale HAL 9000, l'opera offre un'esperienza visiva e metafisica senza precedenti, resa immortale anche dalle celebri note di Richard Strauss e Johann Strauss II.

Le prevendite apriranno il 16 ottobre.