The Batman 2, Robert Pattinson sembra sempre più Bruce Wayne nelle nuove foto dal set

Robert Pattinson torna a Gotham. Le nuove foto dal set di The Batman 2 mostrano però Bruce Wayne in una situazione piuttosto insolita per il personaggio: niente costume, niente Batmobile e nessuna notte da trascorrere sui tetti della città. C'è invece una folla di manifestanti, la polizia che lo circonda e un Bruce vestito di tutto punto, apparentemente molto più padrone di sé.

Il Wayne del primo film era ancora tutto da costruire

Il dettaglio ha attirato l'attenzione dei fan perché racconta, almeno visivamente, quanto tempo sia passato dal primo capitolo. Nel film del 2022 il Wayne di Pattinson era ancora un giovane erede completamente assorbito dalla propria missione. Sembrava quasi che Batman fosse l'unica versione di sé nella quale riuscisse a riconoscersi. Adesso qualcosa sembra essersi spostato.

Matt Reeves aveva scelto di partire da un Bruce Wayne lontano dall'immagine classica del miliardario sicuro e impeccabile. Il protagonista di The Batman era un ragazzo chiuso in se stesso, incapace persino di capire quale personaggio interpretare quando non indossava la maschera.

Batman, al contrario, aveva una funzione molto più precisa. Era il lato di Bruce che conosceva perfettamente la propria direzione: entrare in azione, indagare, colpire i criminali. Quando il costume spariva, rimaneva un uomo ancora alle prese con il proprio passato e con un'identità che sembrava non aver trovato una forma definitiva.

Le nuove fotografie pubblicate dal set mostrano un'immagine parecchio diversa. Pattinson indossa un completo nero e un lungo cappotto, mentre il volto è serio ma non ha quell'aria smarrita che caratterizzava il personaggio nel primo film. Il suo Bruce sembra più adulto, più consapevole e soprattutto più vicino a quell'idea di Wayne che il pubblico conosce dai fumetti.

Non è un cambiamento da poco per un personaggio che, nel primo film, era stato costruito proprio sulla difficoltà di essere Bruce Wayne.

A Gotham questa volta c'è anche Bruce Wayne

C'è poi un altro particolare interessante nella fotografia dal set di The Batman 2: Bruce non è nascosto. È in mezzo alla gente e la gente lo sta guardando. La polizia deve proteggerlo dalla folla, mentre lui rimane composto, quasi impassibile.

Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne

Il momento arriva dopo un finale nel quale Bruce aveva iniziato a vedere Batman sotto una luce diversa. La sua missione non poteva più limitarsi alla vendetta personale: dopo la catastrofe provocata dall'Enigmista, aveva capito che Gotham aveva bisogno anche di qualcuno disposto a dare speranza.

È possibile che The Batman 2 riparta proprio da questa nuova consapevolezza. Perché diventare un simbolo per la città significa anche confrontarsi con ciò che Bruce Wayne rappresenta quando non può contare sul costume.

Le foto, naturalmente, non spiegano che cosa stia accadendo nella scena né quale sia il motivo della protesta. Ma mostrano un'evoluzione che sembra difficile da ignorare. Il Bruce Wayne di Pattinson non appare più come una semplice identità da lasciare in secondo piano mentre arriva Batman. Questa volta sembra avere finalmente qualcosa da dire anche senza maschera.