Avengers: Doomsday, svelato il contenuto del primo teaser in arrivo nei cinema

Online sono emersi i primo video girati nelle sale e vari spoiler del nuovo teaser del film Marvel diretto dai fratelli Russo.

Le proiezioni di Avatar: Fuoco e Cenere regaleranno ai fan del Marvel Cinematic Universe dei nuovi teaser del film Avengers: Doomsday e online sono emersi alcuni nuovi dettagli e video.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni prima di vedere i filmati sul grande schermo!

Il primo teaser del film

Nei cinema arriveranno quattro diversi teaser e il primo è apparso online sui social. Ognuno dei filmati promozionali di Avengers: Doomsday avrà al centro uno dei protagonisti.

Online è apparso il primo video che annuncia il ritorno di Steve Rogers, interpretato da Chris Evans. Secondo alcuni reporter abitualmente a conoscenza di anticipazioni e scoop legati ai progetti Marvel, come Daniel RPK, l'amato Captain America sarà assoluto protagonista del nuovo film diretto dai fratelli Russo, che poche ore fa hanno pubblicato sui social un'immagine criptica.

Il teaser mostra l'eroe arrivare a casa in moto e prendere in braccio suo figlio, che è ancora un neonato. Il video si conclude confermando il ritorno di Steve e mostrando un countdown all'arrivo nelle sale di Avengers: Doomsday, previsto per dicembre 2026.

Secondo Daniel RPK la Marvel avrebbe deciso di cambiare l'ordine di presentazione sul grande schermo dei teaser. Il primo avrebbe infatti dovuto essere dedicato a Doom, il villain interpretato da Robert Downey Jr. Il video dedicato a Steve avrebbe invece dovuto essere il terzo, non il primo. Il secondo dovrebbe quindi avere come star Thor, il personaggio interpretato da Chris Hemsworth.

Attualmente, invece, non è stato svelato quale sarà il quarto personaggio al centro della promozione o se la quarta settimana proporrà invece un trailer tradizionale che mostrerà un maggior numero di scene tratte dal lungometraggio o sarà l'insieme dei tre filmati, considerando che alcuni giorni fa era emersa online la notizia che la durata del primo trailer sarà di 1 minuto e 25 secondi.

Cosa sappiamo su Avengers: Doomsday

Recentemente è apparsa un'indiscrezione riguardante la composizione del nuovo team degli Avengers, anche se per ora non c'è nulla di ufficiale.

Tra i ritorni che potrebbero avvenire sul grande schermo, secondo le teorie dei fan, ci sono quelli di Tobey Maguire o Andrew Garfield, che hanno interpretato Spider-Man prima di Tom Holland, o di Josh Brolin che potrebbe riprendere la parte di Thanos.

Tra le fila della Marvel, tuttavia, per ora non ci sono state fughe di notizie in grado di confermare, o smentire, le ipotesi.

Tra gli interpreti già confermati ci sono invece Chris Hemsworth, le star del recente I Fantastici 4: Gli Inizi, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, ed Ebon Moss-Bachrach. Non mancheranno nemmeno Paul Rudd, Sebastian Stan, Tom Hiddleston, Anthony Mackie, Florence Pugh, Tenoch Huerta Mejia, Lewis Pullman, Simu Liu, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, Letitia Wright, Winston Duke, e Danny Ramirez.