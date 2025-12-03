Avengers: Doomsday, ecco il team dei Vendicatori guidato da Sam Wilson (c'è un personaggio amatissimo dai fan)

Il primo trailer di Avengers: Doomsday dovrebbe arrivare entro la prossima settimana, ma una rivelazione potenzialmente importante sembra sia trapelata dalle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, dove la Disney ha presentato i film in uscita nel 2026.

Nel corso della presentazione che ha riguardato l'attesissimo crossover dei Marvel Studios, è stata rivelata la composizione del cast. Ci sono i Fantastici Quattro, gli X-Men, i Wakandiani, i Nuovi Vendicatori (ovvero i Thunderbolts) e la squadra "ufficiale" dei Vendicatori di Sam Wilson.

Il filmato, che trovato di seguito, sembra confermare che il nuovo Captain America dell'MCU riunirà attorno a sé Thor, Ant-Man, Falcon, Shang-Chi e... Loki! Il resto lo avremmo potuto prevedere, ma la presenza del Dio dell'Inganno è una vera sorpresa e suggerisce che tornerà su Terra-616 per ricongiungersi con suo fratello e gli eroi più potenti della Terra.

Dove avevamo lasciato Loki nel Marvel Cinematic Universe?

L'ultima volta che abbiamo visto Loki, era intrappolato tra le rovine della Cittadella alla Fine del Tempo, dove alimentava il Multiverso. Tuttavia, dato che le Incursioni stanno devastando un Multiverso già moribondo, probabilmente verrà liberato e potrebbe riunire gli Avengers e la TVA per un'ultima battaglia contro il Dottor Destino.

"Non lo sapevo, quindi ero sinceramente convinto che fosse la fine. Non ti stavo mentendo, te lo giuro", aveva dichiarato in precedenza Tom Hiddleston quando gli è stato chiesto dei suoi commenti secondo cui la seconda stagione di Loki poteva essere la fine per lui. "Allora non sapevo quale fosse il piano. Sto cercando di pensare da quanto tempo lo so... è molto emozionante".

All'attore è stato quindi chiesto se fosse soddisfatto di ciò che gli riservava il futuro nei panni di Loki: "Sì. So alcune cose. È un privilegio straordinario far ancora parte della squadra, e ci sono altre storie da raccontare. Sento che il personaggio è cresciuto insieme a me. È davvero un onore far ancora parte della squadra".

Robert Downey Jr. in un artowrk nei panni del Dottor Destino

Un trailer da record: 30 versioni per riconquistare i fan

Secondo il commentatore cinematografico John Campea, la Marvel avrebbe realizzato "una ventina, forse più" versioni del trailer di Avengers: Doomsday, con il coinvolgimento di diverse agenzie di montaggio.

Dopo aver contattato una fonte interna alla Marvel, Campea ha poi rincarato la dose: "In realtà sono più di 30. Stanno lavorando con varie compagnie per trovare quella giusta". Una vera e propria caccia alla perfezione, necessaria per un film che deve risollevare l'immagine del Marvel Cinematic Universe, scossa dai risultati altalenanti delle ultime uscite.