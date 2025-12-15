Avengers: Doomsday, i fratelli Russo condividono un’immagine criptica prima dei 4 trailer in arrivo in sala

Intervenuti poche ore fa sui loro canali social, i due registi hanno condiviso una strana immagine dal prossimo e attesissimo crossover sui Vendicatori, a pochi gironi dal debutto dei primi teaser

Dopo che le prime descrizioni dei trailer di Avengers: Doomsday hanno iniziato a circolare online, l'entusiasmo per sta crescendo rapidamente.

Al momento, le probabilità di un'uscita ufficiale online già questa settimana sembrano piuttosto basse, ma sappiamo che il primo verrà proiettato a partire da giovedì prima di Avatar: Fuco e Cenere.

È facile immaginare che i Marvel Studios abbiano in programma di pubblicare qualcosa per annunciare l'arrivo di questi teaser, anche se le immagini vere e proprie del film potrebbero essere riservate alle sole sale cinematografiche. Per ora, dobbiamo affidarci alle indiscrezioni dei vari scoopers sui social media.

L'immagine criptica dei fratelli Russo

I fratelli Russo hanno innescato una nuova ondata di ipotesi dopo aver pubblicato un'altra foto criptica su Instagram. Accompagnata semplicemente dalla didascalia "#AvengersDoomsday", non possiamo fare altro che lanciarsi anche noi in varie ipotesi sul suo significato.

Alcuni fan pensano che si tratti di un albero, mentre altri sono convinti che possa essere un primo piano sfocato della maschera del Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr.. Forse tutto diventerà più chiaro quando verrà condiviso il primo di questi teaser, anche se bisognerà aspettare per vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.

In ogni caso, questi trailer potrebbero trapelare online, se quanto accaduto con The Odyssey e Avatar: Fuoco e Cenere all'inizio di quest'anno è indicativo. Disney sarà consapevole del rischio di leak, che potrebbero persino far parte intenzionalmente della campagna marketing. Dopotutto, se questi trailer saranno abbastanza entusiasmanti, i fan potrebbero voler correre a vederli sullo schermo più grande possibile.

Robert Downey Jr. in un artowrk nei panni del Dottor Destino

Avengers: Doomsday è chiamato a risollevare la Marvel

Dopo le performance deludenti al box office di Captain America: Brave New World, Thunderbolts e I Fantastici 4: Gli Inizi, è lecito aspettarsi che i Marvel Studios puntino su mosse di marketing importanti con il nuovo film sui Vendicatori, nel tentativo di aumentare entusiasmo e interesse.

Avengers: Doomsday vede protagonisti Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, e ovviamente Robert Downey Jr.. Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen e Lewis Pullman tutti loro al debutto in un film sui Vendicatori.