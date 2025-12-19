Avengers: Doomsday ha uno strano titolo in Brasile e i fan sono già in rivolta

La traduzione del titolo in Brasile ha fatto davvero infuriare i fan della Marvel ed è strano che un film così importante a livello mondiale abbia un titolo così diverso dall'originale

Tradurre il titolo di un film è un'operazione da sempre molto delicata e se la pellicola in questione è Avengers: Doomsday, in grado cioè di catturare un'attenzione mondiale, allora le cose possono diventare davvero incandescenti.

Tuttavia, non è strano che un titolo cambi da un paese all'altro, perfino all'interno del territorio in lingua inglese: The Avengers, ad esempio, diventò Avengers Assembled nel Regno Unito, ma quello che è successo in Brasile ha mandato i fan della Marvel su tutte le furie.

Per lo più, però, questo accade solo quando il significato di una determinata parola viene perso nella traduzione. Ciò ha reso tutto ancora più confuso per i fan brasiliani, che si chiedono perché Avengers: Doomsday sia stato rinominato Avengers: Doctor Doom (o Vingadores: Douter Destino in portoghese).

Robert Downey Jr. in un artowrk nei panni del Dottor Destino

Il significato della parola "Doomsday" nel titolo Marvel

Molti fan brasiliani hanno espresso frustrazione nei confronti di un titolo come Avengers: Doctor Doom, scherzando sul fatto che la Disney avrebbe dovuto chiamare Avengers: Infinity War, Avengers: Thanos. È stato anche considerato come un cambiamento pigro, che perde il significato più profondo del perché sia stato chiamato Avengers: Doomsday in primo luogo.

Questa settimana è stato ampiamente riportato che parte della trama del film ruoterà letteralmente attorno a un conto alla rovescia verso l'arrivo del "Giorno del Giudizio", ovvero l'incursione finale dell'MCU e la distruzione del Multiverso. Ovviamente, la parola "doom" è anche un rimando al villain della pellicola: Doctor Doom (in italiano Dottor Destino).

Anche in Giappone il titolo del prossimo crossover Marvel ha subito un'alterazione, ma ha comunque mantenuto il suo significato originale: a una prima traduzione risulterebbe più o meno come Avengers: Judgement Day.

Avengers: Endgame - un ricordo di Captain America

Chris Evans tornerà in Avengers: Doomsday

Il primo teaser trailer del film dei fratelli Russo ha rivelato che Steve Rogers, il Captain America interpretato da Chris Evans, tornerà nella prossima avventura del team Marvel, in uscita il 18 dicembre 2026. Con un colpo di scena, Captain America è padre di un neonato.

La Marvel sta preparando il terreno per l'uscita di Avengers: Doomsday, che uscirà nelle sale tra esattamente un anno, con questo teaser incentrato su Capitan America allegato alle proiezioni di Avatar: Fuoco e Cenere. Secondo quanto riferito, nelle prossime settimane arriveranno altri teaser incentrati su altri personaggi (il prossimo si focalizzerà su Thor).