Avengers: Doomsday, Destino vuole rapire i figli dei Vendicatori? Lo spoiler dal secondo trailer leaked

Dopo il primo incentrato sul ritorno di Chris Evans, anche il secondo teaser trailer del film sui Vendicatori è trapelato ed è incentrato sul Thor di Chris Hemsworth. Intanto i Russo fanno partire il countdown

Negli ultimi giorni la strategia di marketing dei Marvel Studios ha fatto acqua da tutte le parti visto che i previsti teaser trailer di Avengers: Doomsday hanno cominciato a trapelare in rete in formati bootleg illegali.

Dopo il primo incentrato sul Captain America di Chris Evans, che quindi tornerà ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe e sarà centrale nella trama del prossimo crossover sui Vendicatori, anche il secondo ha fatto la stessa fine. Di quest'ultimo però è trapelato solamente l'audio.

Nel frattempo, stavolta in versione ufficiale, i fratelli Anthony e Joe Russo hanno condiviso sui loro canali social il conto alla rovescia che porterà all'arrivo nelle sale di Avengers: Doomsday, esattamente tra un anno, il 18 dicembre 2026, sette anni dopo l'incredibile successo di Endgame nelle sale di tutto il mondo.

Thor: Love and Thunder, la scena finale con Love e il Dio del Tuono

Cosa rivela il secondo teaser incentrato su Thor?

Nell'audio si sente quella che ha tutta l'aria d'essere una preghiera del Dio del Tuono della Marvel al padre Odino. "Di tutte le corone, i regni, l'orgoglio, non chiedo nulla. Padre, ascolta tuo figlio. Non sono degno di vivere, ma ti prego comunque di lasciare che il filo si allunghi. Non per il tuono, non per la guerra... lasciami rimanere abbastanza a lungo da poter vedere ancora una volta il mio amore".

In questo passaggio, non sembra che Thor stia chiedendo che Jane Foster torni in vita, ma quasi certamente starà parlando della figlia adottiva vista in Thor: Love and Thunder, Love, precedentemente figlia di Gorr. Love è stata interpretata dalla vera figlia di Hemsworth, India Rose Hemsworth.

L'ultima volta che l'abbiamo vista, stava combattendo i cattivi insieme a suo padre, brandendo Stormbreaker. Ora, nell'immagine che abbiamo visto, è Thor ad averla. Quindi, la sua Love potrebbe essere in pericolo o addirittura morta in combattimento o per mano del Dottor Destino.

Franklin Richards e il Dottor Destino (Robert Downey Jr.) nella scena post-credits de I Fantastici 4: Gli Inizi

Il Dottor Destino rapirà i figli degli Avengers?

Tra il precedente teaser trapelato su Steve Rogers e la scena post-credits de I Fantastici 4: Gli Inizi, sembra che si stia delineando una trama in cui il villain di Robert Downey Jr. rapirà i figli dei supereroi più potenti della Terra.

È chiaramente interessato a Franklin Richards, che nei fumetti diventa un essere estremamente potente. Nel primo trailer trapelato ci si concentra molto su Rogers e il suo bambino. E ora sappiamo anche che la figlia adottiva di Thor è scomparsa, anche se è molto più grande e non è certamente un neonato. Solo il trailer definitivo potrà dissipare gli ultimi dubbi sulla questione.