Avengers: Doomsday ha troppi personaggi? Una star assicura: "Non sarà la sagra del cameo"

Mettere più di 30 supereroi in un unico film è una scelta che desta qualche preoccupazione dell'MCU, ma uno degli interpreti avrebbe rassicurato i fan sulla bontà del risultato.

Avengers: Doomsday brulicherà di personaggi. La reunion di Avengers, Thunderbolts, Wakandiani, Fantastici 4 e X-Men in un unico film preoccupa i fan, ma una star ha provato a rasserenare gli animi assicurando che il film non sarà una "sagra del cameo". Si tratta dell'interprete di Sentry, Lewis Pullman.

Robert Downey Jr. durante l'annuncio del cast di Avengers: Doomsday

Come verranno gestiti i numerosi personaggi in Avengers: Doomsday?

In una nuova intervista con Esquire, l'interprete di Sentry ha fornito un nuovo aggiornamento sul film di Fase 6 e sulla gestione dei cameo, sia quelli già annunciato che quelli ancora da svelare, nei film in arrivo a partire da Avengers: Doomsday.

Sebbene il cast di Doomsday sia ricchissimo di personaggi, forse perfino "troppo", Pullman ha spiegato che il prossimo capitolo dell'MCU, che celebra il ritorno dei fratelli Russo alla regia di un progetto Marvel, non sarà solo un susseguirsi di cameo, affermando: "Si tratta di tornare al succo degli archetipi umani su cui si basa la nostra arte. Ogni personaggio ha il suo momento che ne definisce la dimensione. I fratelli Russo lo hanno fatto benissimo. Non vogliono che nessuno resti sullo sfondo".

Secondo l'attore di Thunderbolts, i fratelli Russo "hanno preso a cuore la responsabilità di avere alcuni dei migliori attori del mondo tutti insieme. Ci sono un sacco di coppie davvero entusiasmanti che si creano. I fan saranno davvero emozionati. È così divertente sognare. E se A e B lavorassero insieme? B e D lavorerebbero insieme? Il film realizzerà molte di queste fantasie".

Lewis Pullman con i Thunderbolts in una scena del film

Che ruolo avrà Lewis Pullman in Avengers: Doomsday?

La nostra presentazione del personaggio di Sentry ha introdotto l'arrivo di un nuovo temibile villain, nonché di uno degli esseri più potenti dell'MCU.

Nel finale del film, analizzato nella recensione di Thunderbolts, il team di outsider aiuta entry a combattere la sua metà oscura, The Void, integrandolo nel gruppo dei Nuovi Avengers. Insieme il team combatterà Dottor Destino di Robert Downey Jr. che, a scanso di sorprese, dovrebbe essere il principale villain di Avengers: Doomsday.

Ha concluso la sua risposta dicendo: "Parlare di Marvel è sempre una danza così divertente: non dire nulla mentre le parole escono dalla bocca". Le riprese aggiuntive di Avengers: Doomsday dovrebbero iniziare a breve, prima di passare ad Avengers: Secret Wars, le cui riprese inizieranno quest'estate.

Quali sono i gruppi principali di eroi che ritroveremo in Avengers: Doomsday?

I quattro gruppi principali di personaggi dell'MCU che vedremo riuniti in Avengers: Doomsday sono Avengers, X-Men, Thunderbolts e Fantastici Quattro. Scelta, questa, che vedrà una proliferazione di star nel film, con la conseguente preoccupazione che molti di loro vengano "sacrificati" per ragioni di spazio. Anche per sistemare le problematiche emerse sul set del mastodontico cinecomic, le riprese aggiuntive sono imminenti. Una volta concluse, i Russo si concentreranno sul seguito Avengers: Secret Wars, che verrà girato in estate.

I teaser di Avengers: Doomsday hanno anticipato il ritorno di molte star della saga mutante Fox nei loro ruoli originari, visto che gli X-Men collaboreranno con gli eroi più potenti della Terra e i Fantastici Quattro irromperanno nella timeline principale dell'MCU, tutti uniti contro Dottor Destino.

Alcuni degli interpreti di Avengers: Doomsday sono stati confermati per il seguito Avengers: Secret Wars, ma il destino di molti personaggi - compreso Sentry - non è stato ancora rivelato. Lo scopriremo con l'arrivo al cinema di Doomsday, previsto per dicembre 2026. Per Secret Wars dovremo attendere il dicembre 2027.