Avengers: Doomsday, una delle morti più scioccanti confermata da un rumor?

Le indiscrezioni su Avengers: Doomsday ormai si sprecano. Solo con l'uscita del film, a dicembre, avremo la conferma della bontà dei rumor e delle false affermazioni fatte circolare solo per alimentare la discussione. Ma l'indiscrezione diffusa di recente confermerebbe una svolta davvero drammatica per il cinecomic in arrivo.

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler su Avenger: Doomsday non proseguite nella lettura di questa news

Robert Downey Jr. in un artowrk nei panni del Dottor Destino

Una morte scioccante per mano del Dottor Destino?

Quello che segue è un rumor da prendere con le molle, ma secondo una teoria molto diffusa tra i fan Dottor Destino sarebbe l'assassino di James, il figlio di Steve Rogers e Peggy Carter che intravediamo, neonato, nel primo teaser di Avengers: Doomsday che anticipa il ritorno di Steve Rogers. Secondo, @MyTimeToShineHello non solo destino si macchierebbe di questo orribile crimine, ma lo compierebbe sotto gli occhi di Steve Rogers in uno dei momenti più scioccanti del film.

Robert Downey jr al Comic-Con 2024, quando è stato annunciato come Dr Doom

Secondo precedenti indiscrezioni, Destino incolpa Steve Rogers per la morte di sua moglie e di suo figlio, e si vendica uccidendo James.

L'MCU ha esplorato territori piuttosto oscuri nel corso degli anni, ma uccidere un bambino sullo schermo sembrerebbe un passo davvero troppo azzardato per i Marvel Studios e per i fratelli Russo. D'altronde questo sarebbe un modo decisamente efficace per mostrare la spietatezza di Destino.

L'aspetto di Dottor Destino svelato dal merchandise

Al momento sul ruolo di Dottor Destino in Avengers: Doomsday vige il mistero. Il ritorno di Robert Downey Jr. nell'MCU, stavolta nei panni di un super villain, è stato celebrato ampiamente dai fan che però, abituati ai ben più rassicuranti panni di Iron Man, non sanno cosa aspettarsi dalla ricomparsa dell'attore.

Mentre i dettagli del suo nuovo ruolo sono ancora piuttosto nebulosi, il merchandise ci ha fornito uno sguardo più dettagliato sull'aspetto che Destino dovrebbe avere in Doomsday.

Per scoprire i restanti segreti sul personaggi che Marvel sta facendo di tutto per proteggere dagli spoiler non ci resta che attendere l'uscita di Avengers: Doomsday nei cinema prevista per dicembre 2026. Nell'attesa, scoprite le prime reazioni dei produttori che hanno visionato in anteprima i materiali di Doomsday Il sequel, Avengers: Secret Wars, uscirà l'anno successivo, a dicembre 2027.