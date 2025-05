Avengers: Doomsday e Secret Wars, le ripercussioni dello slittamento sul reboot degli X-Men

Lo slittamento dell'uscita di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars non è certo passato inosservato. Avengers: Doomsday è stato spostato dal 1° maggio 2026 al 18 dicembre 2026. Secret Wars invece, uscirà il 17 dicembre 2027, mentre la sua uscita era originariamente prevista per il 7 maggio 2027.

Sebbene le riprese di Doomsday siano attualmente in corso nel Regno Unito, varie fonti riferiscono riferito che la produzione sarebbe iniziata senza una sceneggiatura completa, quindi i ritardi nell'uscita concederanno ai Russo più tempo per completare le pellicole sui grava la responsabilità del rilancio in grado della saga degli Avengers.

Ma come cambierà il calendario dei film Marvel e quali conseguenze avrà il ritardo nelle due importanti uscite?

Robert Downey jr al Comic-Con 2024, quando è stato annunciato come Dr Doom

L'inghippo degli X-Men

Partiamo da Spider-Man: Brand New Day, che rilancia il reboot della saga standalone dell'Uomo Ragno e uscirà il 29 luglio 2026. In un primo tempo il film avrebbe dovuto collocarsi tra Doomsday e Secret Wars, fungendo da ponte tra i due capitoli. Adesso non sarà più così, visto che la nuova avventura di Spider-Man anticiperà di sei mesi l'uscita di Avengers: Doomsday, il che rafforza le ipotesi che la nuova avventura dell'Uomo Ragno tornerà a raccontare le gesta dell'eroe per le strade di New York allontanandosi dal plot multiversale dell'MCU. Se verrà confermato che Secret Wars getterà le basi per il tanto atteso reboot degli X-Men, probabilmente non vedremo gli eroi mutanti riunirsi sul grande schermo prima del 2028.

Come ha svelato di recente l'insider Jeff Sneider, "Disney si occuperà solo del 25% del prossimo film di Spider-Man, e mi è stato detto che Bob Iger della Disney sarà molto deluso se riuscirà a ottenere solo un film dalla Marvel l'anno prossimo, addirittura alla fine dell'anno, anche se si tratterà di un film degli Avengers con l'irresistibile Robert Downey Jr. che abbandona l'armatura di Iron Man per interpretare il Dottor Destino." Restiamo in attesa per avere nuovi dettahli al riguardo.