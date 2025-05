Avengers: il nuovo calendario dei film Marvel dopo il rinvio di Doomsday e Secret Wars

La notizia è arrivata come un filmine a ciel sereno durante la scorsa notte: i Marvel Studios hanno deciso di posticipare di ben sette mesi entrambe le date d'uscita dei prossimi due film sugli Avengers.

Avengers: Doomsday è stato rinviato dal 1° maggio 2026 al 18 dicembre 2026 mentre Avengers: Secret Wars invece, slitta dal 7 maggio 2027 al 17 dicembre 2027, cosa che cambierà probabilmente alcune cose all'interno del calendario delle prossime uscite targate Marvel Studios.

La prima conseguenza di questo improvviso slittamento dei piani dello studio sarà probabilmente - e come riporta anche l'insider MyTimeToShineHello - l'ulteriore slittamento della data d'uscita di Spider-Man: Brand New Day, il quale sarebbe dovuto arrivare al cinema a cavallo tra i due film sui Vendicatori. La sua data è ancora fissata al 31 luglio 2026, ma molto probabilmente non sarà rispettata.

I prossimi film Marvel Studios in arrivo al cinema

I Fantastici 4: Gli Inizi, il team al completo

La Fase 5 del Marvel Cinematic Universe si è appena conclusa con l'arrivo nelle sale di Thunderbolts (ovvero di The New Avengers). Si procederà, quindi, con la Fase 6, pronta a partire già a fine luglio con I Fantastici 4: Gli Inizi. Il film sulla Prima Famiglia di supereroi uscirà il 26 luglio 2025.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Come detto, Spider-Man: Brand New Day è attualmente previsto per il 31 luglio 2026, ma con ogni probabilità verrà rinviato per debuttare nelle sale immediatamente dopo Avengers: Doomsday; tuttavia, Marvel e Sony potrebbero ancora rispettare la data prevista, se Tom Holland dovesse ottenere un ruolo importante già in Doomsday, il ché giustificherebbe ulteriormente il rinvio congiunto dei film sui Vendicatori.

Infine, la sesta fase dell'MCU si concluderà appunto con il dittico sugli Avengers; non solo, Secret Wars dovrebbe prevedere anche l'introduzione degli X-Men, inaugurando così una nuova era per i Marvel Studios che da quel momento potrà cominciare a sfruttare tutte le storie che coinvolgono i personaggi mutanti.

Ironheart, una scena dalla serie Marvel Television

Le serie Marvel Television in arrivo in streaming

Il 2025 è iniziato alla grande con l'uscita di Daredevil: Rinascita, che ha riportato l'Uomo senza Paura all'interno del MCU con un progetto convincente che tornerà già l'anno prossimo con la seconda stagione. Il 24 giugno 2025 sarà invece la volta di Ironheart, serie con protagonista il personaggio di Riri Williams, che però non ha incontrato proprio il favore del pubblico dopo la diffusione del trailer.

I prossimi progetti previsti per il piccolo schermo in casa Marvel Television sono poi la serie animata Eyes of Wakanda (6 agosto 2025), Marvel Zombies (3 ottobre 2025), Wonder Man (dicembre 2025). L'anno seguente si aprirà appunto con la seconda stagione di Daredevil: Rinascita (marzo 2026), mentre non è ancora chiaro se arriverà Vision Quest, con il ritorno di Paul Bettanty nel ruolo principale di Visione.