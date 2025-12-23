Avengers: Doomsday, il secondo trailer leaked conferma i piani di Destino e il ritorno di Thor

La descrizione accurata del teaser dedicato a Thor e nuovi dettagli del piano criminale del Dottor destino di Robert Downey Jr. sono trapelati in rete.

Nonostante gli sforzi di segretezza dei Marvel Studios, continuano a circolare informazioni sui teaser cinematografici di Avengers: Doomsday lanciati in concomitanza con l'uscita di Avatar: Fuoco e Cenere.

Oggi sono stati diffusi nuovi dettagli sul secondo teaser leaked. Comicbookmovie.com ha confermato che il promo si concentra sul ritorno di Chris Hemsworth nei panni di Thor, il che non è esattamente una novità visto che è stato annunciato a marzo, mentre pronuncia una preghiera rivolta a Odino e saluta sua figlia Love.

La preparazione fisica di Thor per Avengers: Doomsday

La descrizione del secondo teaser?

Il Dio del Tuono viene mostrato mentre cammina nel bosco, queste scene sono intervallate da inquadrature di Love, interpretata dalla vera figlia di Hemsworth, India Rose Hemsworth. La vediamo sdraiata a letto, prima che Thor si sieda accanto a lei e la baci sulla fronte. Poi intravediamo il nuovo costume di Thor, mentre si inginocchia davanti a Stormbreaker e recita una preghiera a suo padre, Odino.

La preghiera, tradotta da una versione francese del teaser, suona più o meno così: "Padre. Per tutta la vita ho risposto alla chiamata. Dell'onore, del dovere, del combattimento. Ma il destino mi ha offerto qualcosa che non avrei mai osato sperare. Un'offerta. Una vita preservata dalla tempesta. Concedimi la forza del Padre di tutte le cose. Per poter combattere ancora una volta, per sconfiggere un nuovo nemico. E tornare da lei. Non come un guerriero, ma come un protettore. Che lei non conosca la guerra, ma la pace. Quella che io non ho mai conosciuto. Ti prego, Padre, ascolta la mia preghiera."

Il teaser si conclude con la scritta "Thor tornerà in Avengers: Doomsday" e un conto alla rovescia per l'uscita del film il prossimo dicembre. E, nel caso non fosse ovvio, lo scopo di questa anteprima sembra essere quello di dimostrare che i fratelli Russo stanno prendendo Thor sul serio dopo la deriva comica impressa da Taika Waititi.

Robert Downey Jr. annuncia il ritorno nei panni di Dottor Destino

Cosa ci dice il secondo teaser sul dottor Destino?

Il "nuovo nemico" a cui Thor fa riferimento nella preghiera a odino è senza dubbio il Dottor Destino, mentre la persona da cui prega di fare ritorno è Love. Dopo il primo teaser di Avengers: Doomsday, che ha visto il ritorno di Chris Evans insieme al figlio, anche il secondo teaser affronta il tema della paternità, probabile leit motiv di Avengers: Doomsday.

Il teaser confermerebbe, dunque, alcuni rumor sui piani di Destino che circolano da tempo. Pare che il villain di Robert Downey Jr. cercherà di rapire i figli dei Vendicatori, soprattutto se utili al suo piano di creare un nuovo mondo dopo la caduta del Multiverso.

Dopo essere stata resuscitata da Eternity in Thor: Love and Thunder, Love è permeata dal potere dell'entità cosmica. Quel tipo di energia potrebbe essere fondamentale nella creazione di Battleworld. Abbiamo già visto Destino condividere un momento di tenerezza con il giovane Franklin Richards, un mutante in grado di costruire nuovi mondi partendo dalla sua immaginazione. Se il figlio di Steve Rogers fosse, per esempio, un Essere Nexus, allora anche senza poteri potrebbe rivelarsi cruciale.

Per avere conferma definitiva su questa teoria non ci resta che attendere informazioni ufficiali da Marvel in vista dell'uscita di Avengers: Doomsday, prevista per dicembre 2026.