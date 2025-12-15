Avengers: Doomsday, i primi teaser hanno già un problema? La reazione 'poco entusiasta' di chi li ha visti

Nuove anticipazioni sui teaser dedicati al nuovo capitolo della saga di Avengers che non avrebbero, però, impressionato chi li ha visti in anteprima.

Disney avrebbe pianificato una nuova strategia per il lancio del trailer di Avengers: Doomsday, alimentando l'hype dei fan con l'arrivo nei cinema di ben quattro teaser nell'arco di quattro settimane. Ma chi li ha visti non ne è rimasto entusiasta arrivando a definirli "noiosi".

La permanenza in sala di ogni trailer durerà una sola settimana, quindi gli spettatori vedranno un trailer diverso a seconda della data in cui si recheranno al cinema per vedere Avatar: Fuoco e Cenere di James Cameron. Naturalmente si prevede già che i fan più accaniti guarderanno Avatar: Fuoco e Cenere quattro volte per vedere tutti e quattro i trailer, trasformando il trailer stesso in un'"esperienza da collezione".

Come specifica World of Reel, al momento "non è chiaro quando i quattro teaser trailer appariranno online, ed è proprio questo il punto: la Disney vuole sfruttarli il più possibile". Secondo quanto anticipato, il primo teaser dovrebbe uscire il 17 dicembre, in concomitanza con l'arrivo al cinema di Avatar: Fuoco e Cenere. Successivamente, un nuovo teaser sostituirà il precedente ogni settimana, con il secondo previsto per Natale, il terzo verso Capodanno e il quarto nella settimana successiva.

I primi dettagli sui quattro teaser trailer

Quanto saranno diversi i teaser l'uno dall'altro? Per adesso non lo sappiamo. L'account @MikeTheProgram, che in precedenza aveva annunciato l'arrivo del trailer al suo cinema, ha confermato che il primo teaser, della durata di 1 minuto e 27 secondi, verrà inaugurato da un annuncio di servizio pubblico (PSA) della Disney sulla politica antipirateria. Il teaser vero e proprio durerà 34 secondi, stabilendo un record per la durata più breve per un trailer di un film dell'MCU.

Lo scooper Daniel Richtman ha invece rivelato che ogni teaser si concluderà con un conto alla rovescia per Avengers: Doomsday, un'astuta strategia di marketing che sembra ispirata a ciò che Universal Pictures e Christopher Nolan hanno fatto in vista dell'uscita di Oppenheimer nel 2023.

Il leaker ha anche affermato che ogni versione del trailer presenterà lievi cambiamenti di tono e scene diverse. Detto ciò, le variazioni dovrebbero essere minime, visto che all'uscita di Avengers: Doomsday nei cinema manca ancora un anno.

I teaser di Avengers: Doomsday sono noiosi?

Cresce l'eccitazione per il lancio dei teaser di Avengers: Doomsday, ma c'è alimenta i dubbi sull'effettiva qualità dei promo. Si tratta dello scooper @MyTimeToShineHello, che ha diffuso il panico su X scrivendo: "I trailer di Doomsday sono tutti noiosi, ma il film sarà bello?"

Naturalmente questa è semplicemente una singola opinione. Sembra un po' presto per fornire giudizi su un prodotto ancora in lavorazione che sarà visibile tra un bel po' di tempo, ma naturalmente il dibattito è in corso sui social media.

Va ricordato tra l'altro che lo stesso scooper un mese fa aveva scritto: "Ho visto il teaser di Doomsday ed è piuttosto bello, e c'è molto Doctor Doom al suo interno". Che abbia "cambiato idea" per farsi pubblicità?