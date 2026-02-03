Avengers: Doomsday, i Russo cancellano un video sulle teorie dei fan perché "rivelava troppo"?

La lavagna delle teorie dei fan è sparita rapidamente dal sito web dei fratelli Russo forse perché si è rivelata particolarmente spoilerosa?

In attesa dell'uscita di Avengers: Doomsday i fratelli Russo hanno generosamente offerto ai fan uno spazio in evoluzione in cui raccogliere le loro teorie, una vera e propria lavagna, per poi cancellarlo rapidamente con una mossa sospetta.

Descritta come uno "spazio in evoluzione" dagli stessi registi, la Avengers: Doomsday Theory Board ha fatto la sua apparizione sul sito web della società dei Russo, AGBO, il 31 gennaio. La descrizione spiega: "Le vostre teorie su Avengers: Doomsday appartengono a questo spazio. Gli indizi sono là fuori. Le storie si stanno accumulando. E tutti stanno collegando i puntini a velocità incredibilmente diverse".

Il tutto era accompagnato da un video di un gruppo, presumibilmente composto da dipendenti dell'AGBO, che scrive le proprie teorie su Doomsday su una lavagna.

Ebbene, sia la pagina web che il Reel Instagram sono stati eliminati, anche se il video è stato recuperato e diffuso dall'account Instagram @dailyharbour, alimentando teorie inquietanti sulle ragioni alla base della scelta di cancellare la lavagna delle teorie su Doomsday.

Chris Evans torna nei panni di Steve Rogers

Quali teorie appaiono nel video cancellato?

Nel video incriminato vengono mostrate le seguenti teorie: Steve Rogers ha un figlio al di fuori della sua linea temporale e sta causando incursioni, Steve manipola il tempo sta facendo infuriare il Dottor Destino, il figlio di Steve cresce e diventa un cattivo, i Fantastici Quattro si dirigono nella linea temporale di Steve Rogers per chiedere aiuto per raggiungere il presente di Terra-616. Non passa inosservata la scritta Dottor Destino = Tony Stark. C'è persino una battuta sull'ipotesi che il figlio di Steve sia il Dottor Destino e si trasformi in Robert Downey Jr.

Probabilmente nessuna di queste teorie è corretta, ma la tempistica con cui i Russo hanno cancellato il video dal web risulta sospetta. Forse qualcuno dei dipendenti di AGBO si è avvicinato troppo alla verità mettendo in allarme Kevin Feige e i Marvel Studios?

In precedenza, i fratelli Russo avevano alimentato le speculazioni insinuando che i teaser di Avengers: Doomsday collegati alle proiezioni di Avatar: Fuoco e Cenere fossero in realtà storie e indizi. Forse questi indizi, elaborati in fantasiose teorie, avrebbero in realtà svelato un po' troppo e ciò potrebbe giustificare il passo indietro dei Russo.

Avengers: Doomsday arriverà nei cinema a luglio 2026. Il sequel Avengers: Secret Wars seguirà nel luglio 2027.