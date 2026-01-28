Avengers: Doomsday, un rumor rivela da quale Terra proviene Steve Rogers

Il primissimo teaser trailer di Avengers: Doomsday ha confermato quello che in molti già sapevano: Chris Evans tornerà nei panni di Steve Rogers, con quest'ultimo di ritorno nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Endgame.

Tuttavia, i fan si stanno chiedendo con insistenza da quale Terra provenga lo Steve Rogers che ha abbandonato la sua linea temporale per riunirsi a Peggy Carter e iniziare con lei una nuova vita più tranquilla.

Successivamente, Rogers è stato mostrato nel presente da anziano, mentre consegnava il suo scudo e il mantello di Capitan America a Sam Wilson (dopo aver visto Loki e aver appreso dell'esistenza delle linee temporali marchiate, è un momento che ha lasciato i fan con più domande che risposte).

I Fantastici 4: Gli inizi, Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach e Pedro Pascal

La Terra da cui proviene Steve Rogers è la stessa dei Fantastici 4?

Il primo teaser di Avengers: Doomsday ci ha mostrato Steve Rogers nella casa che condivide con Peggy e il loro bambino. È opinione diffusa che la sua nuova vita familiare sarà interrotta dal Dottor Destino, dopo che le azioni di Cap hanno causato danni irreparabili al Multiverso.

Il ricongiungimento con Peggy ha cambiato la storia, ma Steve potrebbe aver trovato se stesso, o addirittura creato, una linea temporale alternativa?

Sebbene non sia confermato, diversi account di "scooper" sui social media sostengono che Steve e Peggy si trovino sulla Terra-828. Sarebbe la stessa dei Fantastici Quattro e potrebbe spiegare le voci secondo cui Chris Evans avrebbe girato una scena post-credits per I Fantastici 4: Gli Inizi che alla fine non è stata inclusa nel montaggio finale.

Avengers: Doomsday, un frame

Steve Rogers sarà la causa scatenante di tutto?

La presenza di Cap su Terra-828 solleva alcune importanti domande. La sua presenza lì ha creato un effetto farfalla che ha portato alla creazione dei Fantastici Quattro, per esempio?

Non dimenticate che nelle scorse settimane sarebbe emerso che Evans e un attore bambino avrebbero girato alcune scene in uno stadio di baseball degli anni '60, che potrebbe facilmente essere scambiato per il mondo retrofuturistico che la Prima Famiglia Marvel chiama casa.