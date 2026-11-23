Il cast di Avengers: Doomsday continua ad allargarsi e, questa volta, ai Marvel Studios è bastata una sedia per mandare in fibrillazione i fan. A poche settimane dall'arrivo al cinema dell'attesissimo blockbuster diretto da Anthony e Joe Russo, è arrivata la conferma di un ritorno che molti spettatori aspettavano da tempo: Hailee Steinfeld riprenderà il ruolo di Kate Bishop, la giovane arciera introdotta nel Marvel Cinematic Universe con la serie Hawkeye.

L'annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sui social, con una trovata che ha trasformato la promozione di un altro film Disney in una piccola sorpresa per gli appassionati di supereroi. E la presenza di Kate potrebbe avere implicazioni interessanti per il futuro degli Avengers, soprattutto dopo gli indizi lasciati dalla sua ultima apparizione.

Avengers: Doomsday, Hailee Steinfeld conferma il ritorno di Kate Bishop con una sorpresa

Hailee Steinfeld e Jeremy Renner in Hawkeye

Una sedia da regista recapitata sul set sbagliato, almeno in apparenza, è bastata a svelare uno dei nuovi nomi del cast di Avengers: Doomsday. Protagonista della curiosa trovata promozionale è Hailee Steinfeld, che ha approfittato di un video dedicato a Hexe: Il regno delle streghe, il nuovo film d'animazione Disney al quale presta la voce, per annunciare il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe.

Nel filmato, condiviso sui profili social ufficiali di Marvel Studios e Disney Animation, l'attrice mostra una sedia da regista che sembra non avere nulla a che fare con il progetto che sta presentando. A tradire la sua vera destinazione sono soprattutto i nastri verdi e neri che la decorano, un evidente richiamo ai colori di Avengers: Doomsday.

Steinfeld sta al gioco e commenta divertita l'equivoco, mentre la conferma definitiva arriva dalla didascalia che accompagna il video, nella quale Disney anticipa esplicitamente il ritorno dell'attrice nel prossimo capitolo degli Avengers.

La presenza di Kate Bishop nel nuovo cinecomic Marvel è dunque ufficiale, dopo mesi di indiscrezioni e teorie alimentate dai fan. Per il momento, però, non sono stati diffusi dettagli sul suo coinvolgimento nella storia né sul ruolo che avrà nello scontro con Doctor Doom, il nuovo grande antagonista interpretato da Robert Downey Jr.

Il suo ritorno riaccende le teorie sugli Young Avengers

The Marvels

Per ritrovare Kate Bishop sullo schermo bisogna tornare al 2023 e alla scena post-credit di The Marvels. In quell'occasione, Kamala Khan aveva fatto visita alla giovane arciera con un progetto piuttosto ambizioso: mettere insieme una nuova squadra di supereroi. Un incontro che aveva fatto sognare i fan degli Young Avengers, salvo poi lasciare quella trama in sospeso per diversi anni.

Con Doomsday, Marvel potrebbe finalmente riprendere il discorso. Kate, del resto, ha tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio tra gli eroi chiamati ad affrontare la nuova minaccia. Fin dal suo debutto nella serie Hawkeye, al fianco di Jeremy Renner, il personaggio si è distinto per la sua intraprendenza, l'ironia e una certa capacità di complicarsi la vita anche nelle situazioni più semplici.

Qualche indizio sul suo possibile coinvolgimento nel film era già circolato quando alcune immagini promozionali avevano attirato l'attenzione degli spettatori più attenti. In una sequenza con Scott Lang e sua figlia Cassie, infatti, diversi fan avevano riconosciuto quello che sembrava essere proprio l'appartamento di Kate.

Quale ruolo avrà Kate Bishop nella battaglia contro Doctor Doom?

Kate Bishop in una scena di Hawkeye

Con i Fantastici Quattro, gli X-Men e numerosi altri protagonisti Marvel pronti a entrare in scena, Avengers: Doomsday si prepara a riunire uno dei cast più ricchi della storia del MCU. Per Kate Bishop sarà l'occasione di partecipare alla sua prima grande avventura cinematografica degli Avengers, alimentando anche le speranze di vedere finalmente gli Young Avengers in azione.

All'appello potrebbe invece mancare il suo mentore, Clint Barton: la partecipazione di Jeremy Renner non è stata confermata, mentre continuano a circolare indiscrezioni su un suo possibile coinvolgimento nei West Coast Avengers.

Con Avengers: Secret Wars all'orizzonte, intanto, la giovane arciera sembra pronta a conquistarsi un posto nella battaglia che cambierà il futuro dell'universo Marvel.