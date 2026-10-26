Avengers: Doomsday, i primi test screening promuovono il film: "Soprattutto se siete fan di Ciclope"

Le prime indiscrezioni sulle proiezioni di prova del nuovo cinecomic Marvel parlano di reazioni entusiaste, con una durata di circa 2 ore e 50 minuti e un Doctor Doom destinato a lasciare il segno, eppure la sorpresa più grande potrebbe riguardare Ciclope, protagonista di una delle sequenze più apprezzate.

Le prime reazioni ad Avengers: Doomsday sarebbero decisamente positive, almeno stando alle indiscrezioni circolate dopo i recenti test screening. A riportarle è Daniel Richtman, noto online come Daniel RPK, secondo cui alcuni spettatori avrebbero lasciato la proiezione molto colpiti dal nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe. Tra i dettagli emersi ce n'è uno destinato a interessare soprattutto i fan degli X-Men: *Ciclope avrebbe conquistato la scena.

Ciclope protagonista: gli X-Men potrebbero essere la sorpresa di Doomsday

Una delle reazioni raccolte descriverebbe il film come "molto meglio del previsto". La durata indicata sarebbe di circa due ore e cinquanta minuti, un minutaggio considerevole per una storia chiamata a riunire personaggi e universi differenti. Al momento, tuttavia, si tratta di informazioni non confermate ufficialmente dai Marvel Studios: i test screening possono offrire indicazioni preliminari, ma non equivalgono a un giudizio definitivo sul film.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. presenta il suo Dottor Destino

Per chi attende da tempo il ritorno degli X-Men sul grande schermo, le indiscrezioni sui test screening alimentano nuove aspettative. Secondo Richtman, Ciclope sarebbe uno dei personaggi capaci di lasciare maggiormente il segno, tanto da rubare la scena agli altri eroi. Non sono stati diffusi dettagli sulle sequenze che avrebbero suscitato queste reazioni, né è possibile stabilire quanto spazio avrà il mutante nella versione definitiva.

La presenza degli X-Men rappresenta comunque uno degli elementi più attesi di Avengers: Doomsday. Il film dovrebbe riunire figure provenienti da diverse epoche del cinema Marvel, accostando gli eroi del MCU ai personaggi legati ai precedenti film mutanti. Un equilibrio complesso, che dovrà lasciare spazio ai singoli protagonisti senza perdere di vista la trama principale.

Tra le altre indiscrezioni emerse dalle proiezioni di prova c'è anche quella relativa a Doctor Doom, che sarebbe stato descritto come uno dei migliori antagonisti mai apparsi nei film Marvel. Un giudizio particolarmente significativo considerando le perplessità iniziali di una parte del pubblico sulla scelta di Robert Downey Jr., già volto di Tony Stark, per interpretare il nuovo grande nemico degli Avengers.

Sempre secondo le informazioni attribuite a Richtman, il film includerebbe almeno una scena importante dopo i titoli di coda. Non sono stati rivelati né il contenuto né i personaggi coinvolti, perciò qualsiasi collegamento con i prossimi progetti Marvel resta, per ora, nel campo delle ipotesi.

Un altro elemento anticipato dai materiali promozionali sarebbe il ritorno del Bifrost, il ponte interdimensionale legato alla mitologia di Thor, utilizzato come una sorta di collegamento tra mondi e pianeti. Un dettaglio che potrebbe aiutare a mettere in comunicazione i diversi gruppi di eroi coinvolti nella storia.

La quantità di personaggi in gioco è uno dei principali interrogativi legati al progetto. Oltre agli Avengers e agli X-Men, sono attesi i Fantastici Quattro, mentre le anticipazioni hanno alimentato le speculazioni anche sul ritorno dello Spider-Man interpretato da Tobey Maguire e sugli sviluppi delle vicende ambientate in Wakanda.

Steve Rogers, Sam Wilson e gli equilibri da ricostruire

Il nuovo film dovrà fare i conti anche con una situazione inedita per gli Avengers. Il ritorno di Steve Rogers, interpretato da Chris Evans, si intreccia con il percorso di Sam Wilson, che ha raccolto il suo scudo e continua a costruire la propria identità come Captain America. La presenza di John Walker, diventato U.S. Agent, potrebbe complicare ulteriormente i rapporti tra i diversi personaggi.

Locandina di Avengers: Doomsday

Anche gli ultimi spot televisivi hanno suggerito che il gruppo si trovi in una fase di trasformazione. Tra vecchi legami, nuovi eroi e responsabilità familiari, il mondo degli Avengers è cambiato profondamente rispetto alle prime fasi del MCU. L'ingresso dei Fantastici Quattro e il ritorno di personaggi storici rendono ancora più delicato il lavoro di costruzione della storia.

Le indiscrezioni sui test screening fanno dunque sperare in un film capace di tenere insieme questa rete di protagonisti senza sacrificare il racconto in favore dei soli richiami nostalgici. Per capire se sarà davvero così bisognerà attendere il debutto ufficiale: fino ad allora, le reazioni riferite da Richtman restano anticipazioni non verificate, per quanto promettenti per i fan di Ciclope e degli X-Men.