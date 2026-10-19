Avengers: Doomsday, le nuove riprese alimentano i dubbi su chi sarà la compagna finale del Dottor Destino

Il futuro del Marvel Cinematic Universe potrebbe riservare una sorpresa ai fan di Avengers: Secret Wars. Nelle ultime settimane si è parlato della possibilità che Wanda Maximoff prenda il posto di Sue Storm accanto a Dottor Destino, modificando uno degli elementi più particolari della storia a fumetti del 2015. Una nuova indiscrezione, tuttavia, suggerisce uno scenario differente: la donna amata da Victor Von Doom potrebbe restare Sue, mentre la Scarlet Witch entrerebbe nella sua cerchia più ristretta.

La scena post-credit di Avengers: Doomsday

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dei Marvel Studios. Le teorie nascono da informazioni diffuse online e da possibili collegamenti con la saga originale, ma offrono già materiale per interrogarsi sulla direzione scelta per il prossimo grande evento cinematografico della Casa delle Idee.

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A rilanciare la discussione è stato James Mack, insider che su X ha raccontato di aver ricevuto una descrizione completa della presunta scena post-credit di Avengers: Doomsday. Tra i materiali associati all'indiscrezione ci sarebbe anche un'immagine tratta dai fumetti Marvel, nella quale Dottor Destino compare con un braccio attorno a Wanda Maximoff.

Il dettaglio ha alimentato l'ipotesi che il rapporto tra i due personaggi possa assumere una dimensione sentimentale in Secret Wars, sostituendo quello tra Destino e Sue Storm. In seguito, però, Mack ha fornito un aggiornamento che ridimensionerebbe questa possibilità: "Sue e Destino saranno ancora una coppia, ma Wanda sarà una presenza nel castello, al servizio di Destino come alleata fidata".

Se l'indiscrezione fosse corretta, la presenza di Wanda non comporterebbe dunque una riscrittura del legame tra il sovrano e Sue. La strega potrebbe invece avere un ruolo politico o magico nella nuova realtà costruita da Destino. È una distinzione importante, soprattutto considerando quanto il personaggio potrebbe essere determinante in una storia incentrata sul controllo del multiverso.

Il precedente dei fumetti: Sue Storm e il mondo di Destino

La trama di riferimento è quella di Secret Wars del 2015, nella quale Victor Von Doom riesce a plasmare un nuovo mondo secondo la propria volontà, assumendo il titolo di Dio Imperatore. In questa realtà, chiamata Battleworld, Destino riscrive il passato e modifica i ricordi degli abitanti, facendo loro credere che il nuovo ordine sia sempre esistito.

Avengers: Doomsday, un'immagine del trailer

Tra le trasformazioni più significative c'è proprio la sua famiglia. Sue Storm diventa sua moglie al posto di Reed Richards, mentre Franklin e Valeria Richards vengono presentati come figli di Destino. Una situazione che rovescia i rapporti consolidati nell'universo Marvel e mostra fino a che punto il personaggio sia disposto a manipolare la realtà pur di ottenere il mondo che desidera.

Secondo le indiscrezioni, alcuni elementi di questa vicenda potrebbero essere ripresi nel film, compreso un possibile invecchiamento di Franklin e l'introduzione di Valeria nell'MCU. Anche in questo caso, però, si tratta di ipotesi non confermate. Mantenere Sue accanto a Destino permetterebbe alla pellicola di conservare uno dei nuclei narrativi più riconoscibili del fumetto, lasciando spazio a Wanda in un'altra funzione.

Nella storia a fumetti, Destino non governa Battleworld completamente da solo. Accanto a lui operano alleati e consiglieri che contribuiscono a mantenere in piedi il suo dominio. Tra questi c'è Doctor Strange, che ricopre il ruolo di sceriffo e consulente per le questioni magiche.

Nel Marvel Cinematic Universe, Wanda potrebbe occupare una posizione analoga. La sua conoscenza della magia, approfondita attraverso il Darkhold, la renderebbe una candidata plausibile per affiancare Destino nella gestione di una realtà artificiale. La sua presenza potrebbe inoltre creare un rapporto ambiguo, nel quale la collaborazione con il nuovo sovrano non implicherebbe necessariamente fedeltà assoluta.

Il destino cinematografico della Scarlet Witch resta però incerto. Dopo gli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il personaggio non è ancora tornato sullo schermo. Anche il ruolo di Strange in Secret Wars lascia spazio a interrogativi: alla fine del film del 2022, il mago partiva con Clea per affrontare un'incursione, mentre la sua presenza nel prossimo crossover è stata indicata dalle indiscrezioni sul cast.

Per ora, quindi, non è possibile stabilire quale funzione avranno Wanda e Strange nella storia. Se Marvel decidesse di seguire da vicino il modello del fumetto, la Scarlet Witch potrebbe diventare una figura chiave del potere di Destino senza prendere il posto di Sue Storm. Le riprese aggiuntive di Doomsday hanno riacceso le speculazioni, ma soltanto il film potrà chiarire quanto di queste teorie troverà davvero spazio nell'MCU.