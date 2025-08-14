Avengers: Doomsday, si allunga la lista delle star che faranno ritorno nel cinecomic

Kevin Feige aveva preannunciato che la lista del cast di Avengers: Doomsday non era completa. Quali personaggi si aggiungeranno ex novo e quali faranno ritorno arricchendo ulteriormente il ricchissimo parterre di star vecchie e nuove? The Cosmic Circus ci fornisce qualche anticipazione, rivelando un elenco di nomi che si prevede verranno aggiunti al gruppo nei prossimi mesi.

Robert Downey Jr. durante l'annuncio de cast di Avengers: Doomsday

Quali personaggi Marvel ritroveremo in Avengers: Doomsday?

Oltre ai personaggi annunciati nell'esclusiva live condotta da Robert Downey Jr., la lista svelata dagli insider di The Cosmic Circus prevedere che si uniranno presto al cast Peter Parker (Tom Holland), Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), Clea (Charlize Theron), Monica Rambeau (Teyonah Parris), Bruce Banner (Mark Ruffalo), She-Hulk (Tatiana Maslan), Kate Bishop (Hailee Steinfeld), Kamala Khan (Iman Vellani), Cassie Lang (Kathryn Newton), Love (India Rose Hemsworth), Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), Okoye (Danai Gurira), Deadpool (Ryan Reynolds), Wolverine (Hugh Jackman), e alcuni membri chiave del cast di Loki.

Tra i rumor in attesa di conferma di parla del ritorno di Steve Rogers e Hayley Atwell nei panni di Steve Rogers/Captain America e Peggy Carter. "Fine del mondo, costretti a lasciare la pensione, il lavoro di un eroe non finisce mai", si legge nelle anticipazioni.

Monica Rambeau dovrebbe avere un ruolo importante in Avengers: Doomsday così come Thor, a cui _"sarà dato spazio mentre si getta nella mischia per impedire all'incursione di distruggere questo universo".

Gli artigli di Wolverine di Hugh Jackman

Che cosa sappiamo sul ritorno degli X-Men?

L'apparizione degli X-Men in Avengers: Doomsday non è più un segreto. Alcune delle star del frnchise Fox faranno ritorno nei loro ruoli per combattere il Dottor Destino, e forse anche i più potenti eroi di Terra 616.

Si è parlato molto di costumi fedeli ai fumetti, e nell'articolo si legge che gli eroi mutanti "sembrano un mix tra Astonishing X-Men e X-Men '97", aggiungendo che "alcuni costumi di Avengers: Doomsday potrebbero ricordare gli X-Men '97 della Marvel Animation". Non mancheranno i cameo dato che "la X-Mansion sarà piena di mutanti divertenti".

I Marvel Studios hanno incaricato il regista di Thunderbolts Jake Schreier di dirigere il reboot degli X-Men dopo Avengers: Secret Wars, il che significa che questa iterazione dei personaggi non andrà oltre i due nuovi film sugli Avengers dei Russo.

Per quel che vale, lo scooper @MyTimeToShineH sostiene che l'America Chavez di Xochitl Gomez non apparirà nel prossimo film sugli Avengers. "Il fatto che il potere di America Chavez sia viaggiare per il multiverso, eppure non sarà nemmeno in Doomsday o avrà un ruolo importante in Secret Wars dimostra quanto sia stata complicata questa saga", ha scritto su X aggiungendo: "Affinché il multiverso sopravviva, Steve deve morire".

L'uscita di Avengers: Doomsday al cinema è fissata per il 2026. Il seguito della storia diretto ancora dai fratelli Russo, Avengers: Secret Wars, arriverà nel 2027.